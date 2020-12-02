Заплатят миллионы за закрытие пабам на время локдауна

В тех районах, где риск распространения коронавируса оценивается как высокий, рестораны будут работать только на вынос и доставку.

Английским пабам заплатят миллионы за их закрытие

Великобритания готова выделить 40 миллионов фунтов (54 миллиона долларов) пабам, которые вынуждены закрыться на время локдауна. Об этом пишет Bloomberg.

По новым правилам пабы смогут продолжить работу только если в них подают еду. В тех районах, где риск распространения коронавируса оценивается как высокий, рестораны будут работать только на вынос и доставку. Премьер-министр страны Борис Джонсон хочет выделить денежные пособия, однако депутаты-консерваторы могут выступить против таких мер поддержки.

В октябре стало известно, что британские пабы начали превращаться в офисные помещения. Заведения решили предоставлять клиентам рабочее место, доступ в интернет, горячую еду и напитки.

На территории Англии с 4 ноября введен карантин. Причиной новых ограничительных мер стало также и то, что количество зафиксированных случаев COVID-19 в Великобритании превысило миллион.