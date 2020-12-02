02.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Заплатят миллионы за закрытие пабам на время локдауна

10:00 02.12.2020 Фото: pixabay.com
0

В тех районах, где риск распространения коронавируса оценивается как высокий, рестораны будут работать только на вынос и доставку.

% name% title
Английским пабам заплатят миллионы за их закрытие

Великобритания готова выделить 40 миллионов фунтов (54 миллиона долларов) пабам, которые вынуждены закрыться на время локдауна. Об этом пишет Bloomberg.

По новым правилам пабы смогут продолжить работу только если в них подают еду. В тех районах, где риск распространения коронавируса оценивается как высокий, рестораны будут работать только на вынос и доставку. Премьер-министр страны Борис Джонсон хочет выделить денежные пособия, однако депутаты-консерваторы могут выступить против таких мер поддержки.

В октябре стало известно, что британские пабы начали превращаться в офисные помещения. Заведения решили предоставлять клиентам рабочее место, доступ в интернет, горячую еду и напитки.

На территории Англии с 4 ноября введен карантин. Причиной новых ограничительных мер стало также и то, что количество зафиксированных случаев COVID-19 в Великобритании превысило миллион.

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно закрывать пабы и рестораны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПолыхал дом на двоих хозяев ранним утром по ул. Павлика Морозова в Бердске
10:41 02-12-2020
Полыхал дом на двоих хозяев ранним утром по ул. Павлика Морозова в Бердске
Назвал безответственным заявление Санду о миротворцах в Приднестровье Лавров
10:30 02-12-2020
Назвал безответственным заявление Санду о миротворцах в Приднестровье Лавров
Мощнейшая вспышка произошла на Солнце. Когда ждать магнитные бури и насколько опасны последствия вспышки?
10:20 02-12-2020
Мощнейшая вспышка произошла на Солнце. Когда ждать магнитные бури и насколько опасны последствия вспышки?
"Даже в легкой форме": неожиданное последствие COVID-19 раскрыла биолог
10:15 02-12-2020
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
10:01 02-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Заплатят миллионы за закрытие пабам на время локдауна
10:00 02-12-2020
Заплатят миллионы за закрытие пабам на время локдауна
Чудесные открытки с днем Банковского Работника 2 декабря 2020 года
09:50 02-12-2020
Чудесные открытки с днем Банковского Работника 2 декабря 2020 года
Когда можно будет сдавать на права в 16 лет в России?
09:48 02-12-2020
Когда можно будет сдавать на права в 16 лет в России?
Дружелюбного енота-бродягу с ошейником обнаружили в Новосибирске. Смотрите видео
09:34 02-12-2020
Дружелюбного енота-бродягу с ошейником обнаружили в Новосибирске. Смотрите видео
Сделала каминг-аут и попросила считать ее мужчиной Эллиотом актриса Эллен Пейдж
09:29 02-12-2020
Сделала каминг-аут и попросила считать ее мужчиной Эллиотом актриса Эллен Пейдж