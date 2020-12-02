Bild: в Германии нашли способ обойти санкции по "Северному потоку — 2"

В Германии могут создать специальный фонд, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Уточняется, что спецфонд, предположительно, планируемый властями Мекленбурга — Передней Померании, будет нацелен против изменения климата, поэтому для обхода ограничительных мер Вашингтона он может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".

В частности, подчеркивает таблоид, планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут использованы лишь для завершения строительства трубопровода.



Так, немецкие компании, которым могут стать объектом санкций со стороны Соединенных Штатов, получили бы возможность предоставлять услуги российской стороне через фонд и его предприятие.С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком — 2", поэтому ограничительные меры их коснуться не должны, поясняет издание .Министерство энергетики федеральной земли не стало отвечать на вопрос Bild по поводу этой ситуации.

Санкции против "Северного потока — 2"

Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ.

В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".

В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.

Между тем в декабре Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило о согласовании укладки трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку на которую уже рассматривают.