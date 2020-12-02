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Закрыли на карантин школу №10 из-за заражения COVID-19 работника в Бердске

10:43 02.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Об этом сообщают учителя в чатах классов. Школа переходит на дистанционное обучение с 3 по 11 декабря.

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Перевели на дистанционку школу №10 Бердска

Закрыли школу №10 и перевели на дистанционное обучение в Бердске 1 декабря. Об этом сообщают учителя в чатах классов.

- Уважаемые родители. В связи с обнаружением COVID-19 у работника школы с 03.12.20 по 11.12.20 переходим на дистанционное обучение, - сообщают учителя.

Новый директор школы №10 Татьяна Чуркина не подтвердила информацию "Курьер. Среда. Бердск", отметила, что пока официальной бумаги нет.

- Пока нет официального подтверждения от Роспотребнадзора. Сейчас этот вопрос решается, - сказала Татьяна Валерьевна 1 декабря.

COVID-19 вторая волна закрыли школу на карантин Бердская школа №10
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