День юриста в России отмечается 3 декабря 2020 года: Традиции и история профессионального праздника

Именно от работников юридической отрасли — судей и адвокатов, прокуроров и приставов — зависит безукоризненное выполнение законов, а, следовательно, существование и правовое функционирование государства.

Основная цель профессии юриста — установление законной справедливости

Ежегодно 3 декабря в России отмечается профессиональный праздник всех юристов, независимо от сферы их профессиональной деятельности — День юриста, установленный Указом Президента РФ № 130 от 4 февраля 2008 года. Исторически профессия юриста в России является престижной, но в то же время связана с огромной ответственностью.

Дата 3 декабря для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день в 1864 году в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. Именно этот день вплоть до 1917 года российские правоведы считали своим профессиональным праздником.

Юриспруденция, как наука, в российском государстве возникла в 18 веке, а до этого носила прикладной характер. Первые учёные-правоведы получали образование в Петербургской Академии наук. С открытием в 1755 году юридического факультета в Московском университете, юридическая наука и образование получили новый импульс в развитии. В 1802 году было учреждено министерство юстиции.

В середине 19 века произошли два важных для юриспруденции события: издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи и судебная реформа 1864 года. Именно в этот период в России взросло целое поколение юристов, которые заложили основание дальнейшего развития науки. В молодой советской России юрист считался носителем важнейших знаний и подлежал мобилизации для государственного строительства (наряду с военными специалистами).

В настоящее время значение юридической профессии по прежнему высоко, её авторитет и популярность с годами только возросли, возникли новые юридические специальности (мировые судьи, судебные приставы, частные нотариусы и пр.); возникли новые объединения юристов (нотариальные палаты, профессиональные объединения различных категорий юристов, ассоциации юридических вузов и т.д.).

Поэтому День юриста — большой и серьезный праздник, поскольку он объединяет юристов разных сфер деятельности, которые служат защите прав и свобод граждан государства.

Основная цель профессии юриста — установление законной справедливости. Именно от работников юридической отрасли — судей и адвокатов, прокуроров и приставов — зависит безукоризненное выполнение законов, а, следовательно, существование и правовое функционирование государства.

По оценкам Министерства образования, в российских ВУЗах обучается более 700 тысяч студентов, которые после прохождения установленного академического курса получают дипломы юристов. Желательно, чтобы как можно больше человек из этого числа стали достойными, высококвалифицированными специалистами.

Высокий профессионализм, глубокие знания и честность нужны, в первую очередь, нам, гражданам, чтобы получать полноценную правовую защиту. Но даже в самой сложной работе существуют перерывы, и даже у такой серьезной профессии есть свой заслуженный праздник.

Напомним, что 29 марта отмечается День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ.

Источник: calend.ru