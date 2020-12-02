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Совершил успешную посадку на Луну китайский зонд «Чанъэ-5». Смотрите видео

11:22 02.12.2020 Фото: pixabay.com
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Посадка аппарата запланирована на 16-17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия.

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Опубликовано видео успешной посадки китайского зонда на Луне

Опубликовано видео посадки китайского зонда "Чанъэ-5".
Ранее, как сообщило Центральное телевидение Китая, зонд успешно сел в заданном районе на поверхности спутника Земли.
Запланировано, что аппарат соберет и доставит на Землю примерно два килограмма реголита. Это первый за 44 года случай отправки зонда за забором лунного грунта. Китай может стать третьей страной после США и СССР, выполнившей эту задачу.


Запуск зонда состоялся 24 ноября, миссия продлится 23 дня.
Аппарат "Чанъэ-5" общим весом 8,2 тонны состоит из орбитального модуля, спускаемого аппарата, модуля для взлета и возвращаемого модуля. Он оснащен буровым устройством и манипулятором с ковшом. В аппарате для взлета содержится специальный контейнер для хранения образцов грунта. Аппарат для взлета после завершения миссии должен состыковаться с орбитальным модулем, а затем контейнер с грунтом переместиться в возвращаемый аппарат.
Посадка аппарата запланирована на 16-17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия.
Зонд "Чанъэ-5" изначально планировали запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить на конец 2019 года, но затем ее снова перенесли.

Источник: РИА Новости

Китай. луна посадка
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