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"Рабство XXI века": Число подвергающихся рабству в современном мире людей назвали в ООН. Цифры шокируют

14:00 02.12.2020 Фото: pixabay.com
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Генсек ООН призвал объединить усилия, чтобы искоренить это явление, нарушающие права человека.

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ООН назвало число подвергающихся рабству в современном мире людей

Более 40 млн человек по всему миру, 71% которых приходится на женщин и девочек, подвергаются современным формам рабства, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Его обращение по случаю Международного дня борьбы за отмену рабства опубликовано на сайте ООН.

«Сегодня более 40 млн человек являются жертвами современного рабства. Женщины и девочки составляют 71% от этой цифры», — говорится в тексте.

В современном мире рабство проявляется в форме принудительного труда, в том числе детского, домашней неволи, торговли людьми с целью эксплуатации, принудительных браков, принудительной вербовки детей в вооружённых конфликтах, а также долговой зависимости.

Чаще всего рабству оказываются подвергнуты бедные и маргинализированные члены общества, расовые и этнические меньшинства, а также представители коренных народов и мигранты.

Генсек ООН призвал объединить усилия, чтобы искоренить это явление, нарушающие права человека.

раб рабство Антониу Гутерреш
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