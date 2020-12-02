02.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Я участвую в выборах: Поборется за кресло мэра до 2025 года Евгений Шестернин

11:30 02.12.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 3

Евгений Анатольевич в личной беседе с "Курьер. среда. Бердск" подтвердил свое намерение.

% name% title
Евгений Анатольевич управлял Бердском уже более 5 лет
Сюжет: Выборы мэра-2020
% name% title

Я участвую в выборах: Поборется за кресло мэра до 2025 года Евгений ШестернинКто выберет мэра Бердска: Имена членов конкурсной комиссии от губернатора Травникова стали известныЕщё 15 новостей

- Принял решение на участие в конкурсе на главу города, - сообщил в личной беседе с "курьер. Среда. Бердск" сегодня, 2 декабря мэр Бердска Евгений Шестернин.

Пока что Евгений Анатольевич не может сказать, как оценивает шансы на победы - имена конкурентов неизвестны. Также известно, что принятое решение согласовано с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

По словам Евгения Анатольевича, главное для города - это обеспечение его безопасности. Под этим словом он подразумевает обеспечение населения водой, теплом и электроэнергией. Задачей №1 он называет завершение строительства водозабора.

- Без воды мы никуда, - сказал Евгений Шестернин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 4 декабря начнется прием документов от претендентов на высший муниципальный пост. А сам конкурс в виде теста из 30 вопросов и голосование на сессии за победителя конкурсного отбора намечены на 25 декабря 2020 года. Впрочем, дату Х могут перенести, если окажется большое количество претендентов на кресло мэра Бердска. Напомним, в 2015 году, когда назначение главы города впервые прошло через конкурсный отбор, в выборах участвовало 14 кандидатов.

Но уже 30 ноября "Курьер. Среда. Бердск" стало известно, кто будет отбирать кандидатов на должность главы Бердска от лица главы региона. Это министр региональной политики (зампред правительства Новосибирской области) Игорь Яковлев, его заместитель Светлана Шибаева, а также депутаты заксобрания от Бердска — Ирина Диденко и Зоя Родина.

Биография

Евгений Анатольевич Шестернин. 61 год. Родился 9 августа 1959 года, в День строителя. Женат. Имеет двоих взрослых детей — сына и дочь.
После окончания школы поступил в Егорьевское училище гражданской авиации. Закончил его и по распределению попал на новосибирское предприятие, где летал на вертолете МИ-2. С 1981 по 1983 годы работал борттехником в Новосибирском авиационном учебном центре. Затем трудился на заводе «Экран» в должности машиниста холодильных установок.
С 1987 года занимался общественной деятельностью в комсомольской молодежной бригаде. Там-то и проявились лидерские качества Шестернина. Через некоторое время он стал секретарем райкома комсомола, а затем и обкома. Но перестройка заставила закончить политическую карьеру и перейти в реальный сектор экономики.

В 1990 году Шестернин окончил Новосибирский электротехнический институт. 13 лет проработал в администрации Заельцовского района заведующим отделом социально-экономического развития и новых форм хозяйствования, заместителем главы района. Курировал вопросы экономики и потребительского рынка.

28 апреля 2007 года назначен заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, начальник управления потребительского рынка мэрии. В 2010-м стал главой Заельцовского района. После объединения нескольких районов стал замглавы Центрального округа Новосибирска.
В свободное время увлекается гравюрой и катанием на горных лыжах. Имеет звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.

выборы глава города мэр правит 5 лет
Мнение читателей
1
1
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдутся достойные конкуренты?

Аноним, 02 декабря 2020 11:36
Молодец!Хороший мэр и человек!Лично я только за!
Александр, 02 декабря 2020 11:44
Не дай бог опять Шестернин....

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Одним из лучших агентов разведки назвал химика Менделеева Нарышкин
12:15 02-12-2020
Одним из лучших агентов разведки назвал химика Менделеева Нарышкин
Все изменения для неработающих пенсионеров в 2021 году
12:09 02-12-2020
Все изменения для неработающих пенсионеров в 2021 году
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
12:03 02-12-2020
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
Газизов уходит из «Спартака»? Они практически договорились с Федуном
12:01 02-12-2020
Газизов уходит из «Спартака»? Они практически договорились с Федуном
Чем "ЗапСибНефтехим" впечатлил Владимира Путина
12:00 02-12-2020
Чем
Зеркальные даты и дни силы в 2021 году
11:50 02-12-2020
Зеркальные даты и дни силы в 2021 году
Будет ли 10 000 в декабре: что известно выплатах на детей от 0 до 16 лет на 2 декабря 2020 года
11:49 02-12-2020
Будет ли 10 000 в декабре: что известно выплатах на детей от 0 до 16 лет на 2 декабря 2020 года
Личный прием в ПРФ: 14 декабря 2020 общероссийский день приема граждан пройдет в Пенсионном фонде. Запись до 7 декабря
11:47 02-12-2020
Личный прием в ПРФ: 14 декабря 2020 общероссийский день приема граждан пройдет в Пенсионном фонде. Запись до 7 декабря
Роддом и две больницы освободят от ковидных пациентов в Новосибирске
11:45 02-12-2020
Роддом и две больницы освободят от ковидных пациентов в Новосибирске
БердскТолько в 2021 году найдут нового директора ГЦКиД на смену умершей от рака Елене Исламовой в Бердске
11:43 02-12-2020
Только в 2021 году найдут нового директора ГЦКиД на смену умершей от рака Елене Исламовой в Бердске