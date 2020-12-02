Я участвую в выборах: Поборется за кресло мэра до 2025 года Евгений Шестернин

Евгений Анатольевич управлял Бердском уже более 5 лет

- Принял решение на участие в конкурсе на главу города, - сообщил в личной беседе с "курьер. Среда. Бердск" сегодня, 2 декабря мэр Бердска Евгений Шестернин.

Пока что Евгений Анатольевич не может сказать, как оценивает шансы на победы - имена конкурентов неизвестны. Также известно, что принятое решение согласовано с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

По словам Евгения Анатольевича, главное для города - это обеспечение его безопасности. Под этим словом он подразумевает обеспечение населения водой, теплом и электроэнергией. Задачей №1 он называет завершение строительства водозабора.

- Без воды мы никуда, - сказал Евгений Шестернин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 4 декабря начнется прием документов от претендентов на высший муниципальный пост. А сам конкурс в виде теста из 30 вопросов и голосование на сессии за победителя конкурсного отбора намечены на 25 декабря 2020 года. Впрочем, дату Х могут перенести, если окажется большое количество претендентов на кресло мэра Бердска. Напомним, в 2015 году, когда назначение главы города впервые прошло через конкурсный отбор, в выборах участвовало 14 кандидатов.

Но уже 30 ноября "Курьер. Среда. Бердск" стало известно, кто будет отбирать кандидатов на должность главы Бердска от лица главы региона. Это министр региональной политики (зампред правительства Новосибирской области) Игорь Яковлев, его заместитель Светлана Шибаева, а также депутаты заксобрания от Бердска — Ирина Диденко и Зоя Родина.

Биография

Евгений Анатольевич Шестернин. 61 год. Родился 9 августа 1959 года, в День строителя. Женат. Имеет двоих взрослых детей — сына и дочь.

После окончания школы поступил в Егорьевское училище гражданской авиации. Закончил его и по распределению попал на новосибирское предприятие, где летал на вертолете МИ-2. С 1981 по 1983 годы работал борттехником в Новосибирском авиационном учебном центре. Затем трудился на заводе «Экран» в должности машиниста холодильных установок.

С 1987 года занимался общественной деятельностью в комсомольской молодежной бригаде. Там-то и проявились лидерские качества Шестернина. Через некоторое время он стал секретарем райкома комсомола, а затем и обкома. Но перестройка заставила закончить политическую карьеру и перейти в реальный сектор экономики.

В 1990 году Шестернин окончил Новосибирский электротехнический институт. 13 лет проработал в администрации Заельцовского района заведующим отделом социально-экономического развития и новых форм хозяйствования, заместителем главы района. Курировал вопросы экономики и потребительского рынка.

28 апреля 2007 года назначен заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, начальник управления потребительского рынка мэрии. В 2010-м стал главой Заельцовского района. После объединения нескольких районов стал замглавы Центрального округа Новосибирска.

В свободное время увлекается гравюрой и катанием на горных лыжах. Имеет звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.