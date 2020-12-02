"Не нашли мяса": Оправдали по делу о незаконной охоте главу Убинского района Олега Конюка

Главу Убинского района оправдали по делу о незаконной охоте

Суд оправдал главу Убинского района Новосибирской области Олега Конюка по делу о незаконной охоте. Ранее местные депутаты уже говорили о намеренном затягивании дела чиновника.

Барабинский районный суд оправдал главу Убинского района Олега Конюка по делу о незаконной охоте в декабре 2018 года. Из компании охотников, где был и чиновник, лишь один человек признал свою вину. Он заявил, что лично застрелил трех лосей, хотя у компании были лицензии лишь на отстрел косуль.

Дело в отношении Конюка по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц) дошло до суда в конце 2019 года. Обвинение также было предъявлено Виктору Камынину, Алексею Карабаку, Михаилу Мазиеву и Александру Нехаеву.



«Изучив доказательства по делу, в том числе выводы баллистической экспертизы, суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ Мазиева М. Ю. и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — сказано на сайте суда.Ранее местные депутаты обратились к спикеру новосибирского заксобрания Андрею Шимкиву с обращением. Они заявили, что суд над Конюком намеренно затягивают.

«Складывается впечатление о преднамеренном затягивании резонансного процесса с целью увести от ответственности группу браконьеров во главе с чиновником — главой Убинского района Олегом Конюком, — писали депутаты. — Самые строгие меры наказания должны применяться к должностным лицам, нарушающим своими противоправными действиями закон, ибо они, как правило, при покровительстве вышестоящих чиновников уходят от ответственности».

Обращение подписали пять районных депутатов от оппозиции. Они добавили, что прямо за время суда Олега Конюка успели наградить премией в 500 тыс. рублей «по итогам работы за 2019 год».

«Я не был ни на какой охоте, меня никто не поймал. Никто меня на том месте не взял. И мяса у меня не нашли, ничего нету», — утверждал единоросс.

В 2018 году на Конюка было заведено еще одно уголовное дело — по ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение боеприпасов) и ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). По версии следствия, из-за конфликта с депутатом райсовета он отказался продлять договор аренды земли его родственнику и «предложил сложить полномочия народному избраннику».

Вторым фигурантом в деле о превышении полномочий стал спикер районного совета депутатов Сергей Сучков («ЕР»), следует из карточки дела. Суд оправдал обоих.

Конюк руководит администрацией с 2010 года, член «Единой России» с 2008-го. В 2015 году после отмены выборов глав районов и городов убинский райсовет переназначил Олега Конюка на должность — его поддержала «ЕР».

Источник: tayga.info