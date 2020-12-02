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Наехал на лежащего на рельсах пьяницу грузовой поезд на станции Дупленская в Новосибирске

12:45 02.12.2020 Фото: УТ МВД России по СФО
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Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.

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В Новосибирской области мужчина травмирован грузовым поездом

Накануне вечером в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что на перегоне станций Дупленская - Чулымская грузовым поездом травмирован мужчина.
Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что машинист поезда увидев мужчину, который лежал на рельсах, незамедлительно применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. В результате травмирования 37-летний житель Томской области получил ампутацию левой голени и был доставлен в Коченевскую центральную районную больницу.

В ходе установления обстоятельств произошедшего сотрудники транспортной полиции выяснили, что основной причиной травмирования гражданина стало алкогольное опьянения.

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Новосибирская транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Недопустимо появление на объектах транспортного комплекса в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: УТ МВД России по СФО

ампутация поезд рельсы
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