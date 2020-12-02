Профукает бесплатную газификацию частных домов и дач Бердск? Депутат Сычев спросил мэра

Народный избранник полагает, что администрация и горсовет не проявляют должной инициативы по выполнению поручений Путина, из-за чего подключение к газу за счет «Газпрома» может пройти мимо бердчан.

Для избирателей округа депутата Николая Сычева тема газификации - одна из самых актуальных

Правительство РФ в конце ноября 2020 года согласовало «дорожную карту» по развитию газификации и газоснабжения регионов, окончательно утвердить ее должны до конца года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Газификация без денег граждан

«Дорожная карта» должна быть утверждена до 1 января 2021 года, ее проект уже прошел этап рассмотрения в правительстве и направлен на рассмотрение Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности при президенте», — говорится в сообщении ведомства по итогам совещания зампредседателя кабмина Александра Новака по вопросам газификации.

На совещании он рассказал об основных задачах концепции, среди них — поэтапное завершение газификации к 2024 и 2030 году, формирование источников финансирования работ по подключению потребителей к газораспределительной сети без привлечения средств граждан и заключение комплексного договора на поставку газа.

«Нам предстоит до конца разрешить ряд вопросов, находящихся за рамками «дорожной карты»: сохраняющейся размытой ответственности за газификацию, несогласованности планов, разнящейся дисциплины регионов при реализации программ газификации. Очевидно, что есть необходимость изменения законодательства, нормативной базы, стандартизации работы оборудования, унификации подходов», — отметил Новак.

Власть тормозит газификацию?

Как считает депутат горсовета Бердска по округу №17 Николай Сычев, несмотря на колоссальный запрос бердчан на газификицию, местная власть не торопится исполнять поручение президента Путина. Между тем, по мнению Сычева, Бердск расположен на газопроводе-отводе ГРС-5, что значительно сокращает сроки газификации.

Газ будет подводиться не только к домам индивидуальной жилой застройки, но и к дачам, а финансирование на бесплатное подключение частного домовладения будет покрываться за счет инвестиционной программы «Газпрома», предполагающей ежегодное финансирование газификации России в размере 70 млрд рублей.

Подводка газораспределительных сетей к границам земельного участка частного домовладения будет производится организацией ПАО «Газпром», что позволит убрать из технологической цепи посредников. Это сделает процедуру газификации более прозрачной.

- Бердчане надеются, что данные президентом России поручения по формированию источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств и поэтапное завершение газификации страны к 2024 году и к 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ будут выполнены, - высказался бердский депутат.

Он полагает, что участие региональных и муниципальных властей в газификации частного домовладения позволит горожанам сократить затраты на отопление, повысить экологическую обстановку в Бердске, «наконец, и до бердчан дойдет «национальное достояние».

- Но каковы роль и место Бердска в инвестиционной программе ПАО «Газпром», для меня это тайна за семью печатями. На мой взгляд, созданная Советом депутатов Бердска рабочая группа не дала ожидаемых для бердчан результатов, а администрация города не проявила должной инициативы по формированию источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств по муниципальной программе «Газификация», - уверен Николай Сычев.

Мэра к ответу

Он предлагает депутатскому корпусу выяснить, вошел ли Бердск в «дорожную карту» Министерства энергетики Российской Федерации. Кроме того, он просит мэра Евгения Шестернина в срок до 15 декабря ответить на важные, с его точки зрения, вопросы.

1. Если Новосибирская область вошла в сформированную ПАО «Газпром» и направленную в Министерство энергетики Российской Федерации «дорожную карту», то какая там роль и место города Бердска?

2. Выполнила ли администрация города Бердска актуализацию и утверждение муниципальной программы «Газификация», с учетом поручений Президента России Владимира Владимировича Путина и с учетом актуализации муниципальной программы социально-экономического развития города Бердска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы, как в ней отражено участие ПАО «Газпром» и Правительства Новосибирской области в подключении домов бердчан к газораспределительным сетям без привлечения их средств?

Подробности — в ближайшее время.

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