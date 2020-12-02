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Пресс-релиз

Детский мир запускает собственный маркетплейс

15:49 02.12.2020
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Уже скоро мы сможем приобрести товары различных категорий это одежда, наши любимые игрушки, обувь для детей и товары для домашних любимцев

Уже скоро мы сможем приобрести товары различных категорий это одежда, наши любимые игрушки, обувь для детей и товары для домашних любимцев. Это нам сообщила служба ретейлира.

Когда появилась новость

Эта новость не была неожиданностью, еще в ноябре 2019 представители компании говорили про это, про то, что в скором времени запустится собственный маркетплейс. Они запустили пробный режим категории товаров «одежа и обувь» и за все время тестирования величина размерного ряда превысили более 50т наименований, что поражает.

Как все работает сегодня

Маркетплейс Детский мир ввел для всех товарных категорий: в среднесрочной возможности предвидится повышение набора до 2,4 миллионов названий. Фирма теснее завязала продолжительное сотрудничество с здешными и иностранными брендами, посреди каких Acoola, Gulliver, Kapika, Kerry, Kotofey.

Трейдерская площадка для торговых посредников предлагает партнерам-генпоставщикам прочную ставку комиссионных и использует имеющуюся логистическую инфраструктуру сети. Узнать больше можно на официальном сайте детского мира.

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