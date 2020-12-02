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Начало положено: объявил 31 декабря выходным днем первый регион России

17:30 02.12.2020 Фото: pixabay.com
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В 2021 году 31 декабря уже объявлено выходным благодаря переносам праздничных дней, но о сокращении традиционных десятидневных новогодних каникул речь не идет.

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Первый российский регион сделал 31 декабря выходным

Власти Белгородской области первыми в России предложили сделать ближайшее 31 декабря выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.
Ранее правительство приняло решение, что последний день года будет рабочим, при этом подчеркивалось, что на уровне субъектов и предприятий это можно менять. Член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным.

"Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года. < ...> Предоставить работникам подразделений < ...> другой день отдыха — 31 декабря 2020 года", — распорядился Гладков.

Он также рекомендовал органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам "рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений".
В 2021 году 31 декабря уже объявлено выходным благодаря переносам праздничных дней, но о сокращении традиционных десятидневных новогодних каникул речь не идет.

Источник: РИА Новости

31 декабря нерабочие дни новый год
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