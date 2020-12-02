Евгений Петросян признался, что был тяжело болен

75-летний юморист Евгений Петросян старается не рассказывать о том, что происходит в его личной жизни

Юморист рассказал о том, что перенес китайский вирус — им также заразились и члены его семьи. Подробнее читай в нашем материале.

75-летний юморист Евгений Петросян старается не рассказывать о том, что происходит в его личной жизни. Однако недавно он обмолвился, что в 2020 году он заболел китайским вирусом, и через него заразились члены его семьи, которые о болезни решили не сообщать.

«Моя семья во главе со мной очень вовремя переболела коронавирусом. Так получилось. Будем надеяться, что эта проблема для всех нас останется в 2020-м», - кратко поделился Евгений Петросян.

Отметим, что Татьяна Брухунова, новая жена Петросяна, вовсе о болезни молчала, даже не подав виду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Также ранее мы сообщали, что Евгений Петросян после брака с новой возлюбленной Татьяной Брухуновой начал выглядеть заметно моложе. Кроме того, юморист стал активнее и даже охотнее рассказывать о своей жизни в социальных сетях.

Недавно Евгений Петросян опубликовал пост в котором признался, что не прочь выпить: «Люблю немного хорошего вина за обедом! Но, увы, я за рулем, и позволить себе это удовольствие не могу».

Ему пользователи Сети начали отвечать в комментариях: «И лицо такое грустное-грустное», «Насколько я понял, сам рулить любит», «Поступок Мужчины! Всем бы так, ни ни и точка», «Услуга трезвый водитель есть наверняка в Москве», «А что ни говори, но рядом с молодой супругой и мужчина молодеет».

Источник: clutch.ua