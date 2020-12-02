«Я изменяла»: рассказала Агате Муцениеце о разводе, скандальном фильме Tatler и браке с Цыпкиным Оксана Лаврентьева

Оксана Лаврентьева

Новой героиней YouTube-шоу Агаты Муцениеце "Честный развод" стала бизнесвумен Оксана Лаврентьева. В откровенной беседе с ведущей она не стала вспоминать об отце своей дочери Алины и отношениях с банкиром Андреем Костиным, от которого она родила сына Егора. При этом Лаврентьева подробно рассказала о разводе с заместителем председателя правления банка "МФК" Антоном Паком, начале романа с писателем Александром Цыпкиным, своем отношении к изменам и громком конфликте с журналом Tatler, который случился в 2018 году. SPLETNIK.RU собрал самые интересные цитаты из этого интервью.



О разводе с Антоном Паком

У меня как-то все легко прошло, нечего особо рассказать. С моим бывшим мужем Антоном мы разошлись мирно. Причем мы приняли решение не разрывать отношения резко. То есть мы решили это в марте, а разошлись в августе. Мы договорились, что разводимся, но разъедемся в августе, чтобы не делать это резко. Чтобы свыкнуться с этой мыслью и спокойно попрощаться.

Мы остались в прекрасных дружеских отношениях. Просто в какой-то момент я поняла, что не чувствую себя так, как хочу себя чувствовать в браке. Именно так, как я себя чувствую сейчас: счастливой и не одинокой. Я понимаю, что для моего мужа (сейчас Оксана Лаврентьева замужем за писателем Александром Цыпкиным. — Прим. ред.) и для меня наши отношения на первом месте. То есть сначала наши отношения, а потом все остальное. И с моим предыдущим мужем я просто понимала, что для нас обоих это не так. Есть любовь, есть уважение, есть симпатия, есть дружеские отношения... Но такого, что ты понимаешь, что это человек твоей жизни, нет.

Мы объявили о разводе через журнал Tatler, потому что мне не хотелось, чтобы кто-то кого-то видел с кем-то другим и пошли какие-то слухи. Мне хотелось, чтобы было понятно, что мы разошлись и ни у кого ни к кому нет претензий. И я помню, что кто-то ко мне подошел и говорит: "Ну что случилось? У него любовница?". Я говорю: "Если бы у него была любовница, он был бы на кладбище!".

Об изменах в отношениях

Я считаю, что нельзя заводить параллельные связи, пока ты не разошелся. Для меня это неприемлемо, я считаю это неправильным. Я просто считаю, что это большое неуважение к себе: бегать, врать, выдумывать. В моей жизни просто был такой момент: у меня был роман с двумя лучшими друзьями, их обоих звали Сашами.

Мне тогда казалось, что, с одной стороны, это безумная страсть, а с другой — любовь. Я поняла, что это причиняет очень много боли людям, которым ты изменяешь. Это очень неудобно: ты вынужден постоянно врать, а я человек, который не любит этого делать. И вообще это как-то кармически неправильно.

Я бы ни за что не простила измену. У нас один раз с Сашей (Александром Цыпкиным. — Прим. ред.) был разговор в начале отношений. Он написал рассказ про то, как у мужчины не было любовницы, и общественность его заставила ее завести, потому что он выбивался из строя. В итоге его уломали, и он завел любовницу. Он прислал мне этот рассказ, а я была где-то на отдыхе без него. Я говорю: "Такой трогательный, но, надеюсь, в нашей жизни такого никогда не будет". А он выпил где-то на вечеринке и говорит: "Да ладно, Оксан, ты вообще не переживай! Никогда в жизни не заведу любовницу, могу только случайно вдруг с кем-то, но и то, конечно, нет". У нас из-за этого было полгода довольно напряженных разговоров, потому что я сказала: "В смысле может быть случайно? То есть твой член где-то случайно окажется? Просто туда прыгнет или упадет?".

Для многих мужчин наличие любовницы — это доказательство их крутости. Мне же кажется, что доказательство крутости — когда ты выбрал одного человека, ты его любишь, не смотришь налево и устойчив в свой позиции. Разлюбил — надо разводиться, не разлюбил — надо держаться своих решений. Мне кажется, это мужское поведение, а не хватать за жопы всех мимо проходящих женщин. Меня еще безумно бесит убеждение, что "мужчина так устроен". Я вот тоже так устроена, что мне нравятся многие мужчины, но я-то как-то себя сдерживаю. У меня всю жизнь не было проблем с мужчинами и сейчас нет, но я же как-то держу себя в руках.



Я приехала на благотворительное мероприятие. Я захожу — и первый, кого я вижу, это Саша. Я-то его знаю только по фотографиям, а он меня вообще никак. И он просто подходит ко мне и обнимает. И я думаю: "Какой наглец! Меня, Оксану Алексеевну... Руками... Чужой мужик!". Но это было так естественно, как будто встретились два человека, которые друг друга очень хорошо знают. Мы наверняка были знакомы в прошлой жизни. То есть это было такое моментальное узнавание. Там было много интересных мужчин, у меня на некоторых даже были какие-то планы. Я знала, куда я шла, и там было несколько мужчин, которые мне нравились. Но Саша ко мне вообще никого не подпускал, все время был рядом и держал оборону. Мы за этот вечер обсудили все: начиная от того, хочу ли я детей, до того, что он только что развелся.

И я на следующий день уехала в Италию на неделю, и он начал мне звонить и писать каждый день. Собственно, там мы обсудили измены. Он сказал, что он творческий человек, и для него это нормально. Я сказала, что тоже творческая, и для меня это нормально, но я решила, что больше не нормально. Он говорит: "Я по-другому не могу". Я говорю: "Все прекрасно, давай дружить, общаться, но я не готова никого воспитывать, менять, уговаривать". Я точно знаю, что это не работает. И через пару дней он мне позвонил и сказал, что все обдумал и понял, что измены всегда разрушали его отношения, и что он готов попробовать поменяться. Я сразу ответила: "Если ты попробуешь и у тебя не получится, то ты пойдешь в сад!". Он сказал, что меня понял.

О переходе на другой этап отношений с Цыпкиным

Мы переписывались, созванивались каждый день. Потом я вернулась, и мы пошли на первое свидание. И где-то месяц мы просто встречались, разговаривали. И потом я ему говорю: "Знаешь, что-то я не знаю, надо ли мне это все или нет. Ты какой-то не мой формат, я не привыкла к творческим мужчинам". Мне всегда нравились мужчины-бизнесмены, я сама занимаюсь бизнесом. Творческие люди мне никогда не нравились: ни актеры, ни певцы. Я сказала ему, что не хочу давать ему надежду. Он сказал: "То есть я тебе не нужен? Ну тогда я пошел". Я такая: "Ну подожди". И вот после этого начался какой-то другой этап в наших отношениях. Мне понравилось, что он как-то не стал меня уговаривать. Он повел себя с большим самоуважением, и мне это очень понравилось.

О хейте в адрес их пары

После того, как мы первый раз вышли куда-то в свет, на нас просто обрушилась волна хейта. Меня и до этого все ненавидели за все подробности моей биографии, но так, как меня ненавидели после того, как мы с Сашей стали вместе, меня не ненавидели никогда. Наши бабы это могут. Это все из-за нелюбви к себе, потому что женщины — это соперницы, потому что борьба за мужчин, потому что вбито в голову, что без мужчины ты никто. Я же нарушала все законы: сначала у меня были богатые мужчины, и все говорили: "Как же так? Чем же она от нас отличается?". Женщинам это непонятно, как при такой невыдающейся внешности у меня всегда были очень крутые мужчины: и муж был очень крутой, и до него, и после него.

О скандале с журналом Tatler

У меня началась депрессия после всем известного скандала с Tatler из-за фильма (в нем в ироничном свете было показано, что Цыпкин якобы попал в светскую тусовку исключительно благодаря усилиям Оксаны. — Прим. ред.). После такой жесточайшей войны я поняла, что будто потеряла вкус к жизни. Меня не обидел этот фильм. Мы вот с Костей Богомоловым (автором и режиссером ролика. — Прим. ред.) недавно это обсуждали: к нему у меня нет претензий, потому что я его вообще не знала и видела два раза в жизни. Меня обидел не фильм.

Я дружила с главным редактором Tatler Ксюшей Соловьевой, с Мишей Друяном, Сашей Тереховым, который у меня работает (летом Оксана Лаврентьева и Александр Терехов прекратили сотрудничество. — Прим. ред.), а он снялся в этом кино. Я просто не поняла, почему люди, которые со мной дружат, приняли в этом участие. Я написала Ксении (Соловьевой. — Прим. ред.) сразу после того, как этот фильм вышел. Я спросила, правда ли она считает, что это смешно. Она ответила: "Ну ты не поняла". Если бы они с Мишей просто извинились и сказали, что переборщили, все было бы иначе. Но сейчас я уже со всеми помирилась, со всеми в нормальных отношениях. Важно, что в тот момент они так отреагировали. Если бы я оказалась в такой ситуации, то первая позвонила бы и начала извиняться, а они попытались делать вид, что ничего особенного не происходит, а я слишком драматизирую. Это неправильно: если человеку обидно, ты должен извиниться, если человеку неприятно, ты должен прекратить. И меня взбесило именно это.

Источник: spletnik.ru