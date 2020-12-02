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Кто объявит 31 декабря выходным днем, ответил Кремль

19:36 02.12.2020 Фото: pexels
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Некоторые регионы уже заявили о том, что последний 2020 года не будет рабочим. Работать за это придется накануне в субботу.

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В Кремле оставили на усмотрение регионов объявление 31 декабря выходным

Решение объявлять 31 декабря выходным днём находится на усмотрении региональных властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 декабря.

«Это решение региональных властей. Официально это рабочий день», — сказал он журналистам.

Власти Белгородской области ранее объявили 31 декабря выходным днём. Взамен жители региона выйдут на работу в субботу, 26 декабря.

Ранее Госдума отклонила поправки ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Он предполагает, что правительство сможет переносить один из выходных дней календарного года на 31 декабря, если последний день года не является выходным.

Инициатива не нашла поддержки на общероссийском уровне.

выходной новый год перенос рабочий день регион Дмитрий Песков
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Все равно 31 декабря никто нормально не работает?

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