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Розыск: Исчез после отчисления из СГУПС студент из Кузбасса в Новосибирске

20:26 02.12.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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20-летний Андрей Путилов пропал без вести 1 октября. Впрочем, есть сведения, что его видели в магазине "лента" пару недель назад.

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Разыскивается Путилов Андрей Анатольевич, 07.09.2000 года рождения, уроженец поселка Яшкино Кемеровской области

Отделом полиции №3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается Путилов Андрей Анатольевич, 07.09.2000 года рождения, уроженец поселка Яшкино Кемеровской области. Об этом вечером 2 декабря сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

1 октября 2020 года после отчисления из университета ушел из общежития СГУПС, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191 и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Две недели назад был замечен в магазине "Лента" по адресу ул. Дуси Ковальчук.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижкa. Был одет в черную куртку, черные джинсы, при себе имел черный спортивный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-10-02, 232-10-74, 232-10-13, 232-10-26, +7 952-935-58-56.

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