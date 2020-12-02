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До смерти накормила маленького брата 8-летняя девочка. Ее изъяли из семьи

21:46 02.12.2020 Фото: СКР
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Предварительно, смерть ребенка наступила от аспирации пищевыми массами. Когда приехали врачи, мальчик уже не дышал.

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В Дзержинске следователи СК выясняют обстоятельства гибели ребенка

30 ноября 2020 года в квартире дома по ул. Новомосковская Дзержинска скончался малолетний ребенок.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи СО по Дзержинску и организовали проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, 30 ноября 2020 года в вечернее время 8-летняя девочка кормила своего братика в возрасте 1 год 10 месяцев. Неожиданно мальчик перестал дышать. Отец вызвал медиков, которые констатировали смерть малыша.

Предварительно, смерть ребенка наступила от аспирации пищевыми массами. Погибший ребенок имел хронические заболевания.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий. Исходя из характеристики семьи, девочка изъята и помещена в учреждение социального приюта для несовершеннолетних.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

изъяли из семьи приют смерть ребенка хронические заболевания
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