Доступной и качественной сделать медицину до 2025 года пообещал Мишустин

Михаил Мишустин утвердил план мероприятий для реализации Стратегии развития здравоохранения до 2025 года

Модернизацию больниц и поликлиник, развитие паллиативной помощи и расширение национального календаря прививок предполагает план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2025 года. Его утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина 2 декабря.

Документ содержит 20 пунктов, распределённых по шести направлениям. Они затрагивают самый широкий спектр задач – от внедрения новых технологий до предотвращения опасных заболеваний, от повышения доступности и качества медицинской помощи до обеспечения биологической безопасности.

Среди основных мероприятий – формирование федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства (он сейчас разрабатывается). Регистр позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное – контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме.

Кроме того, предполагается повысить качество и доступность обезболивающих препаратов, создать условия для разработки новых методов лечения с помощью генетических технологий, усовершенствовать систему регистрации цен на лекарства из перечня жизненно важных.

Также план подразумевает разработку комплекса мер против распространения туберкулёза, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.

Стратегия развития здравоохранения была утверждена указом президента в 2019 году. Её цель – обеспечить национальную безопасность России в сфере охраны здоровья граждан. Стратегия служит основой для разработки отраслевых документов, федеральных и региональных программ, а также для развития национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».