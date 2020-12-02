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Доступной и качественной сделать медицину до 2025 года пообещал Мишустин

22:52 02.12.2020 Фото: government.ru
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Правительство утвердило Стратегию российского здравоохранения на ближайшие 5 лет. Лечиться станет эффективнее.

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Михаил Мишустин утвердил план мероприятий для реализации Стратегии развития здравоохранения до 2025 года

Модернизацию больниц и поликлиник, развитие паллиативной помощи и расширение национального календаря прививок предполагает план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2025 года. Его утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина 2 декабря.

Документ содержит 20 пунктов, распределённых по шести направлениям. Они затрагивают самый широкий спектр задач – от внедрения новых технологий до предотвращения опасных заболеваний, от повышения доступности и качества медицинской помощи до обеспечения биологической безопасности.

Среди основных мероприятий – формирование федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства (он сейчас разрабатывается). Регистр позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное – контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме.

Кроме того, предполагается повысить качество и доступность обезболивающих препаратов, создать условия для разработки новых методов лечения с помощью генетических технологий, усовершенствовать систему регистрации цен на лекарства из перечня жизненно важных.

Также план подразумевает разработку комплекса мер против распространения туберкулёза, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.

Стратегия развития здравоохранения была утверждена указом президента в 2019 году. Её цель – обеспечить национальную безопасность России в сфере охраны здоровья граждан. Стратегия служит основой для разработки отраслевых документов, федеральных и региональных программ, а также для развития национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

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