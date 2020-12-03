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3 декабря - День памяти богатыря Святогора. Чем известен великан-богатырь земли русской?

09:50 03.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Этот Великий богатырь был ярко описан в Славянском эпосе, в былине об Илье Муромце. Там его размеры и сила преувеличены, но этот человек-великан на самом деле ходил по земле русской.

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Святогора в былинном эпосе представляют огромным великаном, «выше леса стоячего»

Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович — русские богатыри, о которых сложено немало прославляющих былин. Среди богатырей земли русской известен еще один — человек-великан Святогор.

Святогор известен как богатырь русского былинного эпоса, который выступает в некоторых встречах с Ильей Муромцем.

Святогора в былинном эпосе представляют огромным великаном, «выше леса стоячего». Его тело с трудом вынашивает мать-сыра земля. Он не ездит на святую Русь, а проживает на высоких Святых горах. Если Святогор пускается в дорогу, то мать-сыра земля сотрясается — леса колышутся и реки выливаются из берегов.

Ко времени первых столкновений с печенегами относится боярский курган Гульбище, в котором с большим почетом похоронен знатный богатырь Святогор. Его вещи и оружие имеют огромные размеры — они в полтора-два раза больше, чем вещи обычных людей.

Этот Великий богатырь был ярко описан в Славянском эпосе, в былине об Илье Муромце. Там его размеры и сила преувеличены, но этот человек-великан на самом деле ходил по земле русской.

Источник: calend.ru

3 декабря 2020 богатырь День памяти богатыря Святогора история праздник
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