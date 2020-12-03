Через сколько дней при COVID-19 возвращается обоняние?

Врач объяснил, что потеря обоняния после коронавируса происходит из-за поражения нервной системы

Обоняние после перенесенного заболевания может восстанавливаться в течение длительного времени, но обычно на это требуется меньше недели.

Об этом рассказал врач-отоларинголог Александр Мельников. По словам медика, после COVID-19 обоняние будет возвращаться постепенно, но есть риск потерять его навсегда.

− Происходит это по-разному. Одни начинают чувствовать запахи уже через пару дней, другие вообще теряют обоняние навсегда. Такие варианты тоже не исключены. Но чаще все приходит в норму дня через четыре-пять, − рассказал Мельников.

Врач объяснил, что потеря обоняния после коронавируса происходит из-за поражения нервной системы. Такое предположение делают многие исследователи, впрочем, заболевание пока изучено недостаточно.

Ранее отоларинголог рассказывал, что поможет вновь начать чувствовать запахи после коронавирусной инфекции.

Источник: mk.ru