Поздравительные стихи ко дню юриста 3 декабря 2020 года

День юриста был установлен в 2008 году указом президента. До него в России не было единого общего праздника для юристов.

С Днем юриста - 3 декабря 2020 года

Стихи ко дню юриста, поздравления с Днем юриста

Тебя я поздравляю с Днем юриста,

Твоя карьера не была, чтобы бугриста.



Твой труд нелегок и довольно сложен,И ищешь путь защиты всевозможный.Желаем, чтоб работа приносила счастье,Любовь, чтоб приносила сладострастие.Фортуна приносила удовлетворение,И от клиентов постоянное благодарение.

***

Поздравляем тебя с днем юриста,



Знатока всех законов и прав,И защитника правды и чести,Что на помощь мчится стремглав.Пожелаем тебе, человеку,С большой буквы и с сердцем большим,Чтобы был ты здоровым все время,Чтобы здорово, весело жил!Пожелаем удачной карьеры,И хороших, верных друзей,И купаться в любви, как в шампанском,Со счастливой семьёй своей.

***

Поздравляем с днем юриста

И желаем — долгих дет!

Чтобы с каждым новым делом

Вы мудрели на 100 лет!



Пожелать хотим Вам счастья,И удачи пожелать,Чтобы в отпуска почащеУдавалось Вам летать!

***

С Днем юриста поздравляю,

Соблюдать закон желаю…

Чужих прав не нарушать



Кодекс чтить и уважать!

***

От юриста много зависит

В жизни человека и компании.

Очень часто ведь страдаем мы

От законов полного незнания.

С Днем юриста поздравляем вас,

Желаем здоровья и успехов,



Карьеры и радостей земных,И ждем от вас толковых советов.

***

Адвокатов, прокуроров,

Юрисконсультов и судей,

Поздравлять все нынче хором

С праздником сегодня будем

Компетентность вашу ценим,



Верность клятве и закону,Только вам одним лишь верим,Обращаемся с поклоном,Вам несем всю боль душевную,Сломленные, но не павшие,И с надеждой на спасениеВерим в справедливость высшую.

***

С днем работников юридической службы! Цель юриста справедливость! Задача юриста помочь тем, кто действительно в нас нуждается. Наши средства слово и дело! Предлагаем поднять бокалы за нас, знатоков в своей области, начинающих и гуру, гражданских и военных, всех возрастов, опыта и места жительства. Без нас жизнь была бы запутанной и сложной. С нами она правдивее! За нас! С праздником! (звон бокалов)

***

Приятно сообщить вам в День юриста,

Что в нас давно рождают интерес

Ваш разум, как шампанское искристый,

И ваших знаний неподъемный вес;

Пусть будет к вам Фортуна благосклонна,

Пусть любит вас Фемида! А за сим



Закономерно и вполне законноМы в этот поздравить вас хотим!

***

Кому-то разводиться нужно очень

Того с работы выгнали некстати.

Тому должник никак процент не платит..

Как будто у юриста нет проблем —

Семейных, материальных теорем,



Детей и дома, денег и долгов…Но он другим помочь всегда готов.Он о себе под вечер погрустит,Ну а с утра… юриста посетитС днем юриста наш начальник

***

Юрист – как много в этом слове

Закона, смелости, ума!



Кто договор составит снова?Кто знает тонкости всегда?Кто убедителен и знает,Когда законы чтить пора?Мы с днем юриста поздравляем,Тебе – успеха и добра!

***

Юрист – представитель милиции,



Юрист – представитель суда,Прокуратуры, юстиции,В заводах, отделах труда,Юрист – профессия откровенная,Отзывчивая и неизменная,Участливая и устремленная,И, как часы, заведенная.И мы поздравляем юриста,С его днем открыто – искристым,Пускай тебе радостно светитСолнышко в небе лучисто.Пусть будет весна в твоем теле,Успех в каждом начатом деле,Любовь береги, Богом данную,И счастье свое желанное!

***

Праздник есть на свете не случайно,

День юриста – третье декабря,

Праздник чисто профессиональный,

Тех кто в этом деле много лет подряд!

Пусть же будет больше дел простых и легких,

Пусть законы будут ясными как день,

Пусть все трудности решаются законно,

По плечу любая будет пусть ступень!

***

С Днем юриста мы хотим

Всех поздравить! Мир един.

Кто кому когда поможет

Знает только Бог один.

И с профессией ребят

Простой люд поздравить рад.

Пожелать, работ объем



Чтоб был меньше с каждым днем.Меньше б стало ситуаций,Где приходиться старатьсяОт беды людей спасать.Горя б меньше Вам видать.

***

Спешим поздравить с днем юриста,

Карьерных пожелать высот,



Чтоб в документах было “чисто”,И в жизни был душевный взлет,В работе – интерес и стимул,А в сердце – мир и доброта,Чтоб оптимизм вас не покинул,И юмор с вами был всегда!

***

Доченька, сегодня – праздник твой.



В День юриста от души желаемРука об руку идти с мечтой,Как всегда успехов достигая.Умница ты наша дорогая,Пусть во всем сопутствуют тебеСчастье в жизни и добро без края,И удача в радостной судьбе!

***

Чтоб смогли все по Законам жить,

Все статьи необходимо изучить.

И внести скорей в Закон поправки,

Чтобы не было потом затравки.

С днем защитника и с Днем юриста,

Пусть в карьере вашей будет чисто.

Побед в суде вам только лишь достойных,

А в личной жизни дней спокойных.

***

Поздравляем тебя с днем юриста,

Знатока всех законов и прав,

И защитника правды и чести,

Что на помощь мчится стремглав.

Пожелаем тебе, человеку,

С большой буквы и с сердцем большим,

Чтобы был ты здоровым все время,



Чтобы здорово, весело жил!Пожелаем удачной карьеры,И хороших, верных друзей,И купаться в любви, как в шампанском,Со счастливой семьей своей.

***

Юрист поможет вам всегда

Быть может есть проблема на работе



Или внезапно бросила женаКоторая потребует развода.Он целый день в работе, весь кипитЛишь к вечеру усталою походкойК своей семье, к любимой он спешитЧтоб выпить рюмку горько сладкой водкиИ день юриста встретить от души.

***

Профессия юриста многогранна,

Юрисконсульт, судья, адвокат.

С Днем юриста тебя поздравляем,

Пусть больше будет денег и наград!

Работа пусть приносит удовольствие,

И больше будет интересных дел,

Радости тебе, пусть в твоей жизни

Все будет так, как в детстве ты хотел!

***

В День юриста пожелаем

Мы клиентов стадион.

Чтоб работать было в радость,

Чтобы чтили все закон.

Чтобы в семьях был порядок,

И здоровья на сто лет.

Чтоб зарплаты вам хватало,



До Карибов на билет!

***

Профессиональный праздник у юриста

Что сказать не нахожу я слов…

Чтобы не случилось с человеком

Ты всегда на выручку придти готов!

Договор составить и расписку

И доверенность, и прочий документ



Посодействовать, что б обратиться с искомГлавное не упустить момент!Что б не говорили, знаю точноБез юристов нам никак нельзяВам желаем счастья и здоровьяЧто бы рядом были близкие друзья!

***

Юрист с утра делами озабочен:



Кому-то разводиться нужно очень,Того с работы выгнали некстати.Тому должник никак процент не платит…Как будто у юриста нет проблем-Семейных, материальных теорем,Детей и дома, денег и долгов…Но он другим помочь всегда готов.Он о себе под вечер погрустит, Ну а с утра… юриста посетит.

***

С Днем юриста поздравляю,

Долгих лет тебе желаю,

На Канарах отдыхать

И в работе успевать,

С каждым делом быть мудрей,

Не нахмуривать бровей,

Дядей лучшим оставаться



И почаще улыбаться!

***

Юриста с незыблемой волей,

Юриста с серьезною долей,

С позицией активиста –

Поздравляем мы с днем юриста!

Поздравляем и пожелаем

Успехов и помыслов чистых,



И долгих дней жизни лучистых,Чтоб был ты непотопляемый.Чтоб счастье тебе улыбалось,Жизнь радостью наполнялась,И пропадала усталость,Когда любовь в сердце стучалась!

***

День юриста — один из самых почитаемых профессиональных праздников в календаре каждого работодателя. Ведь юрист — это высокое призванье, замечательная профессия, нужная повсюду: и на небольшом предприятии, и в самых высоких структурах. Талантом юриста одарены люди особые: умные и внимательные, находчивые и целеустремленные. Поэтому так хочется верить, что именно юристу улыбнется удача в виде достижения всех-всех поставленных целей. Именно этого и хочется пожелать в день профессионального праздника Вам, человеку и специалисту с большой буквы, замечательному юристу от Бога. Пускай же Ваша работа всегда будет оценена по достоинству, в доме царит любовь и уют, на сердце — покой и счастье. С праздником!

***

С Днем юриста мы хотим Всех поздравить! Мир един. Кто кому когда поможет Знает только Бог один. И с профессией ребят Простой люд поздравить рад. Пожелать, работ объем Чтоб был меньше с каждым днем. Меньше б стало ситуаций, Где приходиться стараться От беды людей спасать. Горя б меньше Вам видать!

***

Юрист – его святое имя.

Защита ближних – долг и право.

Фемида – главная богиня.

Дела в суде – из жизни главы.

Мир без юриста – лотерея,



Где выиграть у зла так трудно.С юристом же добро смелее!Юристам всем – поклон при людно!

***

В юридическом мире закона

Правит тот, кто и ловок, и чист,

Кто же все соблюдает каноны?

Безусловно, хороший юрист.



Свое дело ты любишь и знаешь,С днем юриста, дружище, тебя,От души в это день поздравляю,И желаю любви и тепла!

***

Ты юрист, тобой гордимся!

Вот уж дал Господь ума!

С этим даром ты родился –



За других решать дела.

Ты умен, амбициозен,

И способен ты на риск,

Будь в делах ты грациозен,

Процветай всегда, юрист!

***

Поздравляем вас, начальник,

С днём рожденья от души!



Вы ужасно добрый босс,Подарим вам букет мимоз!Пожелаем клиентов хороших,Процветания фирме вдвойне,Чтоб налоговая меньше тревожила,Чтоб удачу обмывали в вине!Правьте фирмой от души,Вы, начальник, хороши!С Днем юриста поздравляем!

***

Поздравляем тебя с днем юриста

Знатока всех законов и прав,

И защитника правды и чести

Что на помощь мчится стремглав

Пожелаем тебе, человеку,

С большой буквы и с сердцем большим,



Чтобы был ты здоровым все время,Чтобы здорово, весело жил!Пожелаем удачной карьеры,И хороших, верных друзей,И купаться в любви, как в шампанском,Со счастливой семьей своей

***

Не прожить нам без юристов!



Ведь юристы молодцы:Их боятся аферистыИ нечестные дельцы –У юристов ум отточен,Зорок и наметан глаз…И всем нам приятно оченьВ этот день поздравить вас!

***

Приятно сообщить вам в День юриста,

Что в нас давно рождают интерес

Ваш разум, как шампанское искристый,

И ваших знаний неподъемный вес.

Пусть будет к вам Фортуна благосклонна,

Пусть любит вас Фемида! А за сим

Закономерно и вполне законно

Мы в этот поздравить вас хотим!

Юрист в компании незаменимый человек,

Вопросов немало решил за свой век.

Сегодня мы станем Ваш труд восхвалять,

С днем профессиональным Вас поздравлять.

Удачи желаем, везения в делах,

И чтоб узнавали в других городах.

Лет долгих, счастливых и крепкой семьи,

Чтоб легко Вы сходились с другими людьми.

***

Разбираясь в букве всех законов,

Смело в бой кидается юрист.

Правду вывести из-за заслонов –

В этом деле он специалист.

Мы хотим поздравить с днем юриста

Всех борцов за правду и права.

тех, кто мыслью правильной и чистой



делает, чтоб жизнь была права!

***

Правильно составить договор,

И контракт серьезный заключить,

Без юриста вряд ли сможем мы,

Без вас нельзя – ну что тут говорить!

С Днем юриста мы вас поздравляем,

Желаем вам всех благ, здоровья, счастья.



Пусть приносит вам работа радостьИ пусть минуют вас все ненастья.

***

Россияне, собирайтесь

День юриста отмечать!

В этот праздник, не стесняйтесь,

Поздравления вручать.

Поздравляем молодых,



Специалистов удалых,Пусть успех будет всегда,Будет в небе их звезда!

***

Кто знает все буквы закона

От А и до Я идеально?

Специалист юридической службы

Учил он закон досконально



В день юридической службыПозвольте, забыв о работеПоздравить вас и пожелатьПусть жизнь даст вам то, что вы ждете.

***

Сегодня за этим красивым столом

Мы собрались, чтоб поздравить коллегу.

Но о работе мы будем потом,



В первую очередь поздравим человека.Пожелать хотим мы вместеСчастья, радости и песен.В этот День профессии твоейПусть придет здоровье и уйдут ненастья.Здоровье будет, будет и оно —То, что у людей зовется профессиональным счастьем.Так выпьем же за счастливых юристов!

Источник: stihinasheylyubvi.ru