Поздравительные стихи ко дню юриста 3 декабря 2020 года

Стихи ко дню юриста, поздравления с Днем юриста
Тебя я поздравляю с Днем юриста,
Твоя карьера не была, чтобы бугриста.
И ищешь путь защиты всевозможный.
Желаем, чтоб работа приносила счастье,
Любовь, чтоб приносила сладострастие.
Фортуна приносила удовлетворение,
И от клиентов постоянное благодарение.
***
Поздравляем тебя с днем юриста,
И защитника правды и чести,
Что на помощь мчится стремглав.
Пожелаем тебе, человеку,
С большой буквы и с сердцем большим,
Чтобы был ты здоровым все время,
Чтобы здорово, весело жил!
Пожелаем удачной карьеры,
И купаться в любви, как в шампанском,
Со счастливой семьёй своей.
***
Поздравляем с днем юриста
И желаем — долгих дет!
Чтобы с каждым новым делом
Вы мудрели на 100 лет!
И удачи пожелать,
Чтобы в отпуска почаще
Удавалось Вам летать!
***
С Днем юриста поздравляю,
Соблюдать закон желаю…
Чужих прав не нарушать
***
От юриста много зависит
В жизни человека и компании.
Очень часто ведь страдаем мы
От законов полного незнания.
С Днем юриста поздравляем вас,
Желаем здоровья и успехов,
И ждем от вас толковых советов.
***
Адвокатов, прокуроров,
Юрисконсультов и судей,
Поздравлять все нынче хором
С праздником сегодня будем
Компетентность вашу ценим,
Только вам одним лишь верим,
Обращаемся с поклоном,
Вам несем всю боль душевную,
Сломленные, но не павшие,
И с надеждой на спасение
Верим в справедливость высшую.
***
С днем работников юридической службы! Цель юриста справедливость! Задача юриста помочь тем, кто действительно в нас нуждается. Наши средства слово и дело! Предлагаем поднять бокалы за нас, знатоков в своей области, начинающих и гуру, гражданских и военных, всех возрастов, опыта и места жительства. Без нас жизнь была бы запутанной и сложной. С нами она правдивее! За нас! С праздником! (звон бокалов)
***
Приятно сообщить вам в День юриста,
Что в нас давно рождают интерес
Ваш разум, как шампанское искристый,
И ваших знаний неподъемный вес;
Пусть будет к вам Фортуна благосклонна,
Пусть любит вас Фемида! А за сим
Мы в этот поздравить вас хотим!
***
Кому-то разводиться нужно очень
Того с работы выгнали некстати.
Тому должник никак процент не платит..
Как будто у юриста нет проблем —
Семейных, материальных теорем,
Но он другим помочь всегда готов.
Он о себе под вечер погрустит,
Ну а с утра… юриста посетит
С днем юриста наш начальник
***
Юрист – как много в этом слове
Закона, смелости, ума!
Кто знает тонкости всегда?
Кто убедителен и знает,
Когда законы чтить пора?
Мы с днем юриста поздравляем,
Тебе – успеха и добра!
***
Юрист – представитель милиции,
Прокуратуры, юстиции,
В заводах, отделах труда,
Юрист – профессия откровенная,
Отзывчивая и неизменная,
Участливая и устремленная,
И, как часы, заведенная.
И мы поздравляем юриста,
Пускай тебе радостно светит
Солнышко в небе лучисто.
Пусть будет весна в твоем теле,
Успех в каждом начатом деле,
Любовь береги, Богом данную,
И счастье свое желанное!
***
Праздник есть на свете не случайно,
День юриста – третье декабря,
Праздник чисто профессиональный,
Тех кто в этом деле много лет подряд!
Пусть же будет больше дел простых и легких,
Пусть законы будут ясными как день,
Пусть все трудности решаются законно,
По плечу любая будет пусть ступень!
***
С Днем юриста мы хотим
Всех поздравить! Мир един.
Кто кому когда поможет
Знает только Бог один.
И с профессией ребят
Простой люд поздравить рад.
Пожелать, работ объем
Меньше б стало ситуаций,
Где приходиться стараться
От беды людей спасать.
Горя б меньше Вам видать.
***
Спешим поздравить с днем юриста,
Карьерных пожелать высот,
И в жизни был душевный взлет,
В работе – интерес и стимул,
А в сердце – мир и доброта,
Чтоб оптимизм вас не покинул,
И юмор с вами был всегда!
***
Доченька, сегодня – праздник твой.
Рука об руку идти с мечтой,
Как всегда успехов достигая.
Умница ты наша дорогая,
Пусть во всем сопутствуют тебе
Счастье в жизни и добро без края,
И удача в радостной судьбе!
***
Чтоб смогли все по Законам жить,
Все статьи необходимо изучить.
И внести скорей в Закон поправки,
Чтобы не было потом затравки.
С днем защитника и с Днем юриста,
Пусть в карьере вашей будет чисто.
Побед в суде вам только лишь достойных,
А в личной жизни дней спокойных.
***
Поздравляем тебя с днем юриста,
Знатока всех законов и прав,
И защитника правды и чести,
Что на помощь мчится стремглав.
Пожелаем тебе, человеку,
С большой буквы и с сердцем большим,
Чтобы был ты здоровым все время,
Пожелаем удачной карьеры,
И хороших, верных друзей,
И купаться в любви, как в шампанском,
Со счастливой семьей своей.
***
Юрист поможет вам всегда
Быть может есть проблема на работе
Которая потребует развода.
Он целый день в работе, весь кипит
Лишь к вечеру усталою походкой
К своей семье, к любимой он спешит
Чтоб выпить рюмку горько сладкой водки
И день юриста встретить от души.
***
Профессия юриста многогранна,
Юрисконсульт, судья, адвокат.
С Днем юриста тебя поздравляем,
Пусть больше будет денег и наград!
Работа пусть приносит удовольствие,
И больше будет интересных дел,
Радости тебе, пусть в твоей жизни
Все будет так, как в детстве ты хотел!
***
В День юриста пожелаем
Мы клиентов стадион.
Чтоб работать было в радость,
Чтобы чтили все закон.
Чтобы в семьях был порядок,
И здоровья на сто лет.
Чтоб зарплаты вам хватало,
***
Профессиональный праздник у юриста
Что сказать не нахожу я слов…
Чтобы не случилось с человеком
Ты всегда на выручку придти готов!
Договор составить и расписку
И доверенность, и прочий документ
Главное не упустить момент!
Что б не говорили, знаю точно
Без юристов нам никак нельзя
Вам желаем счастья и здоровья
Что бы рядом были близкие друзья!
***
Юрист с утра делами озабочен:
Того с работы выгнали некстати.
Тому должник никак процент не платит…
Как будто у юриста нет проблем-
Семейных, материальных теорем,
Детей и дома, денег и долгов…
Но он другим помочь всегда готов.
Он о себе под вечер погрустит, Ну а с утра… юриста посетит.
***
С Днем юриста поздравляю,
Долгих лет тебе желаю,
На Канарах отдыхать
И в работе успевать,
С каждым делом быть мудрей,
Не нахмуривать бровей,
Дядей лучшим оставаться
***
Юриста с незыблемой волей,
Юриста с серьезною долей,
С позицией активиста –
Поздравляем мы с днем юриста!
Поздравляем и пожелаем
Успехов и помыслов чистых,
Чтоб был ты непотопляемый.
Чтоб счастье тебе улыбалось,
Жизнь радостью наполнялась,
И пропадала усталость,
Когда любовь в сердце стучалась!
***
День юриста — один из самых почитаемых профессиональных праздников в календаре каждого работодателя. Ведь юрист — это высокое призванье, замечательная профессия, нужная повсюду: и на небольшом предприятии, и в самых высоких структурах. Талантом юриста одарены люди особые: умные и внимательные, находчивые и целеустремленные. Поэтому так хочется верить, что именно юристу улыбнется удача в виде достижения всех-всех поставленных целей. Именно этого и хочется пожелать в день профессионального праздника Вам, человеку и специалисту с большой буквы, замечательному юристу от Бога. Пускай же Ваша работа всегда будет оценена по достоинству, в доме царит любовь и уют, на сердце — покой и счастье. С праздником!
***
С Днем юриста мы хотим Всех поздравить! Мир един. Кто кому когда поможет Знает только Бог один. И с профессией ребят Простой люд поздравить рад. Пожелать, работ объем Чтоб был меньше с каждым днем. Меньше б стало ситуаций, Где приходиться стараться От беды людей спасать. Горя б меньше Вам видать!
***
Юрист – его святое имя.
Защита ближних – долг и право.
Фемида – главная богиня.
Дела в суде – из жизни главы.
Мир без юриста – лотерея,
С юристом же добро смелее!
Юристам всем – поклон при людно!
***
В юридическом мире закона
Правит тот, кто и ловок, и чист,
Кто же все соблюдает каноны?
Безусловно, хороший юрист.
С днем юриста, дружище, тебя,
От души в это день поздравляю,
И желаю любви и тепла!
***
Ты юрист, тобой гордимся!
Вот уж дал Господь ума!
С этим даром ты родился –
Ты умен, амбициозен,
И способен ты на риск,
Будь в делах ты грациозен,
Процветай всегда, юрист!
***
Поздравляем вас, начальник,
С днём рожденья от души!
Подарим вам букет мимоз!
Пожелаем клиентов хороших,
Процветания фирме вдвойне,
Чтоб налоговая меньше тревожила,
Чтоб удачу обмывали в вине!
Правьте фирмой от души,
Вы, начальник, хороши!
***
Поздравляем тебя с днем юриста
Знатока всех законов и прав,
И защитника правды и чести
Что на помощь мчится стремглав
Пожелаем тебе, человеку,
С большой буквы и с сердцем большим,
Чтобы здорово, весело жил!
Пожелаем удачной карьеры,
И хороших, верных друзей,
И купаться в любви, как в шампанском,
Со счастливой семьей своей
***
Не прожить нам без юристов!
Их боятся аферисты
И нечестные дельцы –
У юристов ум отточен,
Зорок и наметан глаз…
И всем нам приятно очень
В этот день поздравить вас!
***
Приятно сообщить вам в День юриста,
Что в нас давно рождают интерес
Ваш разум, как шампанское искристый,
И ваших знаний неподъемный вес.
Пусть будет к вам Фортуна благосклонна,
Пусть любит вас Фемида! А за сим
Закономерно и вполне законно
Мы в этот поздравить вас хотим!
Юрист в компании незаменимый человек,
Вопросов немало решил за свой век.
Сегодня мы станем Ваш труд восхвалять,
С днем профессиональным Вас поздравлять.
Удачи желаем, везения в делах,
И чтоб узнавали в других городах.
Лет долгих, счастливых и крепкой семьи,
Чтоб легко Вы сходились с другими людьми.
***
Разбираясь в букве всех законов,
Смело в бой кидается юрист.
Правду вывести из-за заслонов –
В этом деле он специалист.
Мы хотим поздравить с днем юриста
Всех борцов за правду и права.
тех, кто мыслью правильной и чистой
***
Правильно составить договор,
И контракт серьезный заключить,
Без юриста вряд ли сможем мы,
Без вас нельзя – ну что тут говорить!
С Днем юриста мы вас поздравляем,
Желаем вам всех благ, здоровья, счастья.
И пусть минуют вас все ненастья.
***
Россияне, собирайтесь
День юриста отмечать!
В этот праздник, не стесняйтесь,
Поздравления вручать.
Поздравляем молодых,
Пусть успех будет всегда,
Будет в небе их звезда!
***
Кто знает все буквы закона
От А и до Я идеально?
Специалист юридической службы
Учил он закон досконально
Позвольте, забыв о работе
Поздравить вас и пожелать
Пусть жизнь даст вам то, что вы ждете.
***
Сегодня за этим красивым столом
Мы собрались, чтоб поздравить коллегу.
Но о работе мы будем потом,
Пожелать хотим мы вместе
Счастья, радости и песен.
В этот День профессии твоей
Пусть придет здоровье и уйдут ненастья.
Здоровье будет, будет и оно —
То, что у людей зовется профессиональным счастьем.
Так выпьем же за счастливых юристов!
Источник: stihinasheylyubvi.ru