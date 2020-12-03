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«Мы учим лучше, чем в США»: В сегменте онлайн-обучения опережает многие страны Россия

08:45 03.12.2020 Фото: РИА
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Высшая школа экономики запустила четыре новых магистерских онлайн-программы на платформе Coursera. Это программы в области бизнес-аналитики, компьютерного зрения, финансов, а также прикладной и сетевой аналитики.

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Высшая школа экономики запустила четыре новых магистерских онлайн-программы на платформе Coursera. Это программы в области бизнес-аналитики, компьютерного зрения, финансов, а также прикладной и сетевой аналитики.
В ближайшие 20-25 лет образовательное сообщество будет осваивать набор технологий, основанных на онлайне. Такой прогноз сделал на международной конференции eSTARS 2020 ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Образовательный саммит, организованный ВШЭ совместно с глобальной образовательной платформой Coursera, проходит в эти дни в формате онлайн.

Третий год подряд на конференцию собираются исследователи, практики, управленцы, руководители образования и представители бизнеса, чтобы обсудить основные вызовы, которые стоят перед системой образования в современных условиях.

В мире сложилась новая экономика, требующая от людей постоянного обучения и повышения квалификации. До трети населения всего мира имеет подключение к интернету, а в развитых странах человек проводит в мировой Сети уже до 7 часов в день.

- Цифровая трансформация рынка труда ставит задачу постоянного обучения. Люди к нему не привыкли. В Европе постоянно учатся 43% граждан Германии, 63% граждан Швеции, - озвучил Ярослав Кузьминов данные статистики. - В России пока этот показатель - меньше 20%. Это тревожно: нам надо серьезно менять себя, привыкать к тому, что наши навыки без регулярного обновления скоро не будут ничего стоить.

 Что касается студентов Вышки, то в целом они смогли адаптироваться к дистанту, причем речь о ребятах не только из России, но и из-за рубежа.

- У нас появилась треть студентов, которым онлайн-образование больше по душе, чем офлайн. 64% получили больше времени на сон, что очень актуально для молодых людей, - отметил Кузьминов. - Более половины стали меньше уставать от учебы, и что самое главное, 70% преподавателей увидели, пропустили через себя возможности онлайн-образования.

По мнению ректора, дистант дает безграничные возможности. Студентам - найти широчайший выбор курсов, ученым - привлечь студентов по всему миру.

- Онлайн-курсы, онлайн-дипломы, сетевые отношения вузов, технологии дополненной реальности, геймификация, анализ больших данных, адаптивное обучение, прокторинг и другие инструменты, - все это станет трендом в ближайшие пару десятилетий, - подчеркнул ректор Вышки. - По данным нашего исследования, в сегменте онлайн-обучения Россия опережает многие страны. Наши вузы в основном справились со стресс-тестом пандемии - мы это знаем, так как профессионально изучаем систему высшего образования в разных странах. В России система образования оказалась одной из лучших по быстроте и полноте реакции на пандемию.

Высшая школа экономики запустила четыре новых магистерских онлайн-программы на платформе Coursera. Это программы в области бизнес-аналитики, компьютерного зрения, финансов, а также прикладной и сетевой аналитики.

Высшая школа экономики дистант образование
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От редакции

Удаленка двигает прогресс?

Аноним, 03 декабря 2020 09:16
Ой насмешили

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