После выхода на пенсию срок жизни у мужчин - 16,86 года, - 26,56 года. Что происходит с выплатами накопительной пенсии для них в 2021 году

Совет Федерации на заседании 2 декабря одобрил правительственный закон об увеличении так называемого срока дожития на шесть месяцев с 1 января 2021 года.

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,86 года, а женщин, достигших возраста 55 лет, — 26,56 года

Совет Федерации на заседании 2 декабря одобрил правительственный закон об увеличении так называемого срока дожития на шесть месяцев с 1 января 2021 года.

«Данный закон устанавливает, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год увеличивается на шесть месяцев относительно показателей 2020 года и составит 264 месяца», — сообщила зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По данным Росстата за 2019 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,86 года, а женщин, достигших возраста 55 лет, — 26,56 года.

Также в среду сенаторы приняли решение о продлении заморозки накопительной части пенсии на 2023 год.

Источник: Парламентская газета