У вас как бы есть право на накопительную часть пенсии: но его заморозили до 2023 года

В 2014 году систему заморозили, и все средства направляются полностью на пенсии сегодняшним пенсионерам.

В 2014 году систему заморозили

Страховые взносы будут направлять в полном объёме на финансирование страховых пенсий до конца 2023 года. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил 2 декабря.

Федеральный закон предусматривает, что Пенсионный фонд будет в 2023 году направлять суммы стразовых вносов в полном объёме на финансирование страховых пенсий, сказала зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Так же поступали в предыдущем периоде начиная с 2014 года.

«Принятие закона, с одной стороны, не уменьшит объёма пенсионных прав застрахованных лиц, так как вся сумма будет отражена на индивидуальных лицевых счетах, а с другой стороны — увеличит собственные доходы бюджета фонда, которые будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий и обеспечат их индексацию темпами выше инфляции, и уменьшит в то же время трансферты из федерального бюджета», — пояснила сенатор.

Эти изменения соответствуют нормам одобренного 2 декабря бюджета РФ на 2021-2023 годы.

Напомним, что в 2002-2014 годах россияне могли выбрать — направлять страховые в Пенсионный фонд России полностью или формировать накопительную пенсию. Если они выбирали второй вариант, работодатель начинал направлять 16 процентов в ПФР, а 6 процентов — в негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию, которые за счёт оборота средств могли увеличить будущие выплаты застрахованным гражданам.

В 2014 году систему заморозили, и все средства направляются полностью на пенсии сегодняшним пенсионерам. При этом «замороженные» средства никуда не делись — они остались на счетах, и выплаты с них люди начинают получать, как только выходят на пенсию, пояснял ранее глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Источник: Парламентская газета