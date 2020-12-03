Спецрейсом вывезли 23 депортированных жителя России из США

Из США спецрейсом вывезли 23 депортированных россиянина

Специальный рейс вывез 23 депортированных граждан России из США, сообщило посольство в Вашингтоне.

"Второго декабря из международного аэропорта города Гаррисберг, штат Пенсильвания, в Российскую Федерацию вылетел специальный депортационный рейс с 23 российскими гражданами на борту. Все они содержались в пенитенциарных учреждениях США за различные правонарушения", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что данный рейс удалось организовать благодаря тесному взаимодействию посольства с иммиграционной и таможенной службой США.

Источник: РИА Новости