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Спецрейсом вывезли 23 депортированных жителя России из США

10:45 03.12.2020 Фото: pixabay.com
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Отмечается, что данный рейс удалось организовать благодаря тесному взаимодействию посольства с иммиграционной и таможенной службой США.

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Из США спецрейсом вывезли 23 депортированных россиянина

Специальный рейс вывез 23 депортированных граждан России из США, сообщило посольство в Вашингтоне.
"Второго декабря из международного аэропорта города Гаррисберг, штат Пенсильвания, в Российскую Федерацию вылетел специальный депортационный рейс с 23 российскими гражданами на борту. Все они содержались в пенитенциарных учреждениях США за различные правонарушения", - говорится в сообщении посольства.
Отмечается, что данный рейс удалось организовать благодаря тесному взаимодействию посольства с иммиграционной и таможенной службой США.

Источник: РИА Новости

депортация сша
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