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Каким будет 2021? Павел Глоба, Ванга, Нострадамус дали свои прогнозы

15:40 03.12.2020 Фото: Pixabay
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По мнению известного российского астролога Павла Глобы, 2021-й год даст старт достаточно серьезным изменениям, поскольку именно он – предшественник принципиально новой эры для планеты.

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Каждому из нас всегда, конечно, свойственно рассчитывать на то, что в следующем году решатся самые серьезные проблемы

Каждому из нас всегда, конечно, свойственно рассчитывать на то, что в следующем году решатся самые серьезные проблемы, однако, если изучить предсказания древних и современных прорицателей на 2021-й, то, увы, все не так просто, как хотелось бы.

Что прогнозировали на наступающий 2021-й год ясновидящие, астрологи и медиумы, читайте в материале информационного портала «Пронедра».

Что ждать от года Быка в 2021-м – прогнозы Нострадамуса

Из пророчеств Мишеля де Нострадама, более известного миру как Нострадамус, следует, что в наступающем 2021-м году современное человечество столкнется с весьма серьезной битвой в море. Сильнее остальных от огня пострадают при этом представители животного мира, предсказывал в свое время знаменитый фармацевт и алхимик из Франции.

По мнению подавляющего большинства толкователей, Нострадамус говорил о страшных природных катаклизмах, таких как извержения вулканов, цунами и лесные пожары.

Следует отметить, что Нострадамус указывал также и на то, что в 2021 году откроются принципиально новые торговые возможности по всему миру. Ремесленникам он напророчил в свое время стремительный рост популярности.

Современное человечество склонно полагать, что французский алхимик имел в виду повсеместную торговлю в онлайн-режиме и повышение спроса на изделия, создаваемые вручную.

Важный момент! Нострадамус убедительно рекомендовал людям в 2021 году не менять место жительства, если они не будут иметь для этого веских оснований, и делать все возможное и невозможное для подавления любых проявлений агрессии.

«Отзывчивость и доброта – вот главные принципы хороших взаимоотношений между людьми, — говорил Нострадамус в своих прогнозах на 2021 год. — Нужно подавлять агрессию и конфликты. Нужно учиться слышать друг друга, договариваться при любых обстоятельствах и всячески подавлять агрессию, по возможности предотвращая конфликты».

Предсказания Ванги на год Быка-2021

Ванга однажды сказала о том, что 2021-й год вполне может оказаться переломным для всего мира. На уточняющие вопросы болгарская провидица ответила, что наша планета неизбежно столкнется со страшными стихийными бедствиями и довольно острыми финансовыми кризисами. Целому ряду стран Ванга предсказала при этом серьезные экономические проблемы.

Говоря о России, знаменитая предсказательница из Болгарии рекомендовала не впадать в отчаяние. Численность населения нашей страны уже скоро прекратит сокращаться, и страна будет процветать, убеждала Ванга.

Прогнозы Павла Глобы на 2021 год

По мнению известного российского астролога Павла Глобы, 2021-й год даст старт достаточно серьезным изменениям, поскольку именно он – предшественник принципиально новой эры для планеты. Павел Глоба аргументировал свой прогноз расположением Сатурна и Юпитера.

Год Белого Быка ознаменуется, по прогнозам астролога из Москвы, очередным глобальным проектом, которому предстоит захватить все современное человечество и перевернуть в итоге историю.

Однако, активные люди могут рассчитывать в 2021 году на удачу, утверждает Павел Глоба. Кроме того, астролог считает, что наступающий год – идеальный период для начала брачных отношений и планирования детей.

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