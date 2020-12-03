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С Днем святой Варвары красивые поздравления в прозе на 4 декабря 2020 года

21:20 03.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Святая Варвара считается покровительницей горняков, а на изображениях с образом великомученицы обязательно имеется гора и башенка.

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Святая Варвара считается покровительницей горняков, а на изображениях с образом великомученицы обязательно имеется гора и башенка

Поздравления на День святой Варвары в прозе

Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

***

Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.

***

Поздравляю с Днём Варвары и от души желаю благополучия в жизни и достатка, здоровья тебе и твоей семье, искренней веры и доброй надежды, смелости сердца и доброты души. Пусть Святая Варвара будет примером решительности, чести и свободы, пусть у тебя всегда всё получается без каких-либо сомнений, предрассудков и потерь.

***

День святой Варвары, чью глубокую христианскую веру не смогли сломить никакие испытания, отмечаем сегодня. Хочется пожелать Вам добра, спокойствия, мудрости, непреклонности в достижении своих заветных целей, мира, уверенности в своих силах. Поздравляю с праздником!

***

Поздравляем с Днём Святой Великомученицы Варвары Илиопольской, покровительницы немощных и спасительницы от внезапной смерти. Пусть же святая защитит нас от бед, что предостерегают на каждом шагу и проведет через все опасности в целости и невредимости.

***

В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть имя её, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.

***

С Днём святой Варвары. Желаю крепкой веры в себя, правды на твоей стороне, блага в жизни и достатка. Пусть ни ветра судьбы, ни злые языки, ни умыслы посторонних не смогут сломать твой внутренний стержень, пусть каждый день дарит мир и добро.

***

Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю, чтобы близкие твои и друзья всегда были за тебя горой, чтобы в башне твоей души всегда царило счастье и вдохновение. Желаю никогда не испытывать боли и усталости, желаю с каждым днём открывать чистый лист своей жизни и писать там свою добрую историю.

Источник: pozdravok.ru

4 декабря 2020 День святой Варвары поздравления проза
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С днем Варвары!

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