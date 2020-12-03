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Захотел назначить главой ЦРУ разработчика санкций против России Байден

13:00 03.12.2020 Фото: pixabay.com
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Другими кандидатами называют сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

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Байден захотел назначить главой ЦРУ разработчика санкций против России

Избранный президент США от Демократической партии Конгресса Джозеф Байден хочет назначить главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвида Коэна, который ранее занимался разработкой санкций против России и расследованием «вмешательства» в выборы со стороны Москвы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что Байден пока не принял окончательного решения, оно будет зависеть от распределения других должностей, в частности, главы Минюста и главы Пентагона. Однако, по данным издания, ключевые советники заявили о симпатии Байдена к Коэну. Кроме того, кандидат на пост главы Нацразведки Эврил Хейнс одобрила его кандидатуру.
Вторым кандидатом на должность директора ЦРУ остается Майкл Моррел. Как пишет газета, при предшественнике действующего президента США Дональда Трампа, Бараке Обаме, Моррел был замглавы ведомства и дважды исполнял его обязанности. Однако некоторые законодатели против его кандидатуры, потому что в прошлом он поддерживал программы, предполагающие пытки.

В 2015-2017 годах Коэн, по данным The New York Times, участвовал в совместном расследовании ЦРУ, Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности США приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, где победил Трамп. Кроме того, работая в Министерстве финансов, он курировал вопросы, связанные с санкциями против России и Ирана.

Ранее сообщалось, что Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря страны. Этот пост может занять Тони Блинкен, дипломат и давний союзник Байдена. Другими кандидатами называют сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

санкции сша холодная война Джозеф Байден ЦРУ
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