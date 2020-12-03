Точный астропрогноз на пятницу 4 декабря для каждого знака зодиака

Ракам не нужно торопиться с принятием решений, а у Стрельцов - подходящий день для отдыха

Овны сегодня для многих станут незаменимыми помощниками и бесценными союзниками. Ваша доброта и великодушие дадут вам колоссальную возможность наладить хорошие отношения со всеми окружающими вас людьми. Сегодня у вас вероятно будут хорошие успехи в учебе, вы приобретете много новых навыков.

Для Тельцов это весьма благоприятный день для самостоятельной работы и для любых занятий. Сегодня вы почувствуете себя комфортно только наедине с собой. Общение с людьми, которые не поддерживают вашу точку зрения для вас будет очень утомительным. Вы получите известие, которое надолго вас впечатлит.

Близнецам будет сложно найти общий язык с родственниками и знакомыми. У вас постоянно возникают конфликты даже с теми, кто хорошо понимает вас. Вас упрекают в эгоизме, упертости и в отсутствии чувства такта. Не стоит переживать. Немного пройдет времени, и ваши критики поймут, что они были неправы.

Ракам сегодня не стоит торопиться с принятием решений. Вы будете в этот день стремиться идти в одной упряжке со своими эмоциями, при этом вы часто забываете о том, что у вас присутствует еще и здравый смысл. Человек, которому вы безоговорочно все доверяете, сегодня будет манипулировать вами, используя вашу доброту и откровенность.

Этот день у Львов сложится удачно, если они будут серьезно подходить к выбору своей цели. Для получения желаемого результата вам придется изрядно потрудиться. В трудную минуту вы можете обратиться за помощью к самому близкому человеку, он вам окажет содействие. Вечером возможны недомогание и обострение хронических заболеваний

Девам сегодня не стоит торопиться. Вы не сможете довести до конца дела, за которые взялись несколько дней назад. Не стоит сегодня делать незапланированные покупки и спонтанные расходы. Для переезда в новое место жительства это самый подходящий день. Также сегодня можно успешно заняться обустройством своего жилища.

В этот день Весам звезды не советуют принимать каких-либо важных решений. Вам сложно будет оценить поведение окружающих вас людей и разобраться в их поведении и поступках. Сегодня постарайтесь ограничить свое общение с неприятными для вас людьми, потому что даже небольшое разногласие может вызвать бурный конфликт.

У Скорпионов сегодня будет преобладать влияние позитивных тенденций. День сложится очень удачно, несмотря на отдельные трудности. В этом будет только ваша заслуга. У вас достаточно энергии, чтобы справиться с любой поставленной задачей. Воспользуйтесь этим днем, чтобы как можно больше успеть сделать то, чего не смогли сделать ранее.

Подходящий день для отдыха обещают звезды для Стрельцов. После больших перегрузок на работе и эмоциональной нагрузки дома, вам потребуется хороший отдых. Этот день как раз подходит для восстановления сил. Вы можете не бояться за свои дела и работу, и на сегодняшний день все оставить, посвятив день только себе.

Козерогов этот день обрадует увлекательными беседами и приятными встречами. Вы можете обсудить в непринужденной обстановке со своими друзьями все ваши вопросы, которые касаются бизнеса или вашей карьеры. Ваши родственники и близкие люди могут вам дать очень дельные советы или предложения.

Избежать споров Водолеям сегодня будет сложно. Если вы приложите небольшие усилия, вам удастся сегодня сохранить с окружающими хорошие и дружеские отношения. Старые недоброжелатели постараются слухами и сплетнями испортить вашу репутацию, но их старания будут напрасны. Вы сегодня сделаете расходы, от которых стоило воздержаться.

У Рыб события пока развиваются очень медленно. Вам придется набраться терпения, чтобы звезды были более благосклонны к вам. Пока у вас есть время строить свои планы, намечать сделать то, о чем мечтаете. С друзьями и родственниками возможны мелкие разногласия, но до крупных конфликтов дело не дойдет.

Источник: izvmor.ru