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Заявил о последнем дне работы в "Роснано" Чубайс

16:49 03.12.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее правительство утвердило директиву о его отставке и рекомендовало передать должность Сергею Куликову.

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Так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании", — сказал Чубайс, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии

Руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил, что сегодня его последний день работы в компании.
"На конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании", — сказал он, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.
Ранее правительство утвердило директиву о его отставке и рекомендовало передать должность Сергею Куликову.

О кадровых перестановках стало известно накануне. Владимир Путин отметил, что, хотя за время существования компании сделано немало и сейчас в 38 регионах работают 115 предприятий с 40 тысячами сотрудников, у нее есть проблемы.
Чубайс возглавлял "Роснано" с момента создания в 2011 году. До этого был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.
Куликов с 2018-го занимает должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Говоря о первоочередных задачах на новом месте, он заявил, что идеи нужно превращать в продукты, продажи — в долгосрочные контракты с сервисной поддержкой, а экспериментальные производства выводить на промышленный уровень.
В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

Источник: РИА Новости

отставка очень много денег увольнение Анатолий Чубайс Роснано
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