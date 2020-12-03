Заявил о последнем дне работы в "Роснано" Чубайс

Так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании", — сказал Чубайс, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии

Руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил, что сегодня его последний день работы в компании.

"На конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании", — сказал он, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.

Ранее правительство утвердило директиву о его отставке и рекомендовало передать должность Сергею Куликову.



О кадровых перестановках стало известно накануне. Владимир Путин отметил, что, хотя за время существования компании сделано немало и сейчас в 38 регионах работают 115 предприятий с 40 тысячами сотрудников, у нее есть проблемы.Чубайс возглавлял "Роснано" с момента создания в 2011 году. До этого был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.Куликов с 2018-го занимает должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Говоря о первоочередных задачах на новом месте, он заявил, что идеи нужно превращать в продукты, продажи — в долгосрочные контракты с сервисной поддержкой, а экспериментальные производства выводить на промышленный уровень.В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

Источник: РИА Новости