На какие выплаты дал 10 млрд рублей в декабре 2020 Мишустин

Кабмин выделит регионам еще 10 миллиардов рублей

Правительство направит еще 10 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 3 декабря на заседании правительства.

Общий объем такой поддержки субъектов Федерации достигнет 300 миллиардов. Средства получат еще 25 регионов.

"Это поможет им выполнить социальные обязательства в текущем году: выплатить заработную плату, закупить лекарства, поддержать жилищно-коммунальное хозяйство, а также реализовать проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для проживания", - обозначил глава кабмина основные цели.