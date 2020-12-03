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На какие выплаты дал 10 млрд рублей в декабре 2020 Мишустин

18:20 03.12.2020 Фото: government.ru
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Общий объем такой поддержки субъектов Федерации достигнет 300 млрд.

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Кабмин выделит регионам еще 10 миллиардов рублей

Правительство направит еще 10 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 3 декабря на заседании правительства.

Общий объем такой поддержки субъектов Федерации достигнет 300 миллиардов. Средства получат еще 25 регионов.

"Это поможет им выполнить социальные обязательства в текущем году: выплатить заработную плату, закупить лекарства, поддержать жилищно-коммунальное хозяйство, а также реализовать проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для проживания", - обозначил глава кабмина основные цели.

бюджет выплаты кабмин регион Михаил Мишустин
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