ПФР: как начисляется пенсия пенсионерам-инвалидам и каков ее размер в России

11,7 млн инвалидов получают выплаты Пенсионного фонда России

3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. В России эта дата также имеет особое значение, поскольку в стране насчитывается 11,7 миллионов граждан с разной степенью инвалидности. Как и в большинстве стран, для российских инвалидов существует ряд мер государственной поддержки, часть из которых предоставляется Пенсионным фондом.

ПФР выплачивает инвалидам три вида пенсии: страховую, государственную и социальную.

Страховая пенсия выплачивается, если инвалид проработал хотя бы один день и таким образом имеет страховой стаж. Сегодня эту пенсию получают 2,05 млн человек, а ее средний размер составляет 9,8 тыс. рублей.

Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, Пенсионный фонд устанавливает ему социальную пенсию по инвалидности, которая сегодня назначена 2,1 млн человек. Ее средний размер составляет 10,6 тыс. рублей.

Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф. Сегодня такую пенсию получает 41 тыс. инвалидов, а ее средний размер составляет 13,2 тыс. рублей.

Получатели страховой и социальной пенсии по инвалидности при определенных условиях (наличие необходимого стажа и пенсионных коэффициентов, достижение пенсионного возраста) могут перейти на страховую или социальную пенсии по старости, которые назначаются в равном или более высоком размере.

Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны. Таких пенсионеров на сегодняшний день 61 тыс. человек. Средние размеры их пенсии составляют 31,7 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно.

Всем инвалидам, которые получают пенсии ПФР и при этом не работают, гарантируются выплаты не ниже установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера.

Благодаря Федеральному реестру инвалидов практически все пенсии по инвалидности сегодня назначаются только на основе заявления, без дополнительных документов и сведений со стороны инвалида. Продление пенсий происходит автоматически, как только в реестре появляется информация о переосвидетельствовании.

Помимо пенсий, ПФР предоставляет инвалидам ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалидности, и набор социальных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, а также путевку и проезд в санаторий. Если инвалид не нуждается в этих услугах, он может полностью или частично получать набор деньгами.

С середины этого года Пенсионный фонд автоматически назначает ежемесячную денежную выплату всем инвалидам без заяления. Это происходит в течение 10 дней после того, как информация об установлении инвалидности поступает в Федеральный реестр инвалидов. Инвалиду при этом приходит уведомление в личный кабинет на портале госуслуг, на электронную почту или по СМС.

Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не только для людей с инвалидностью, но и для тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы, такая выплата сегодня составляет 1,2 тыс. рублей в месяц. Родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов, инвалидов с детства первой группы выплачивается 10 тыс. рублей в месяц за уход.