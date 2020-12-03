Какие меры социальной поддержки есть у инвалидов, поведала Госдума

В ноябре ГД приняла закон, который предоставляет инвалидам право получать технические средства реабилитации без привязки к месту жительства.

Инвалиды I и II групп имеют право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 500 руб

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечения внимания широкой общественности к их проблемам. Рассказываем, как в России поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья

Страховая пенсия

Инвалиды I, II или III группы могут получать страховую пенсию по инвалидности. Она полагается при наличии страхового стажа и не зависит от его продолжительности, причин инвалидности и времени ее наступления. Также не имеет значения, работает в данный момент человек с инвалидностью или нет.

Для назначения страховой пенсии нужно обратиться в территориальный орган ПФР по месту регистрации, в том числе временной, или в МФЦ.

Набор соцуслуг

лекарственные препараты и медизделия по рецептам, спецпродукты лечебного питания для детей-инвалидов;

путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;

бесплатный проезд на пригородном и междугородном пассажирском транспорте к месту лечения и обратно.

Этот набор можно заменить денежным эквивалентом — для этого надо подать заявление в территориальный орган ПФР.

ЖКУ и налоговый вычет

инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предоставляется компенсация расходов на оплату ЖКУ в размере 50%;

инвалиды I и II групп имеют право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 500 руб. Он предоставляется налогоплательщику за каждый месяц налогового периода, а налоговым периодом признается календарный год. Чтобы получить вычет, необходимо написать заявление работодателю или в налоговую инспекцию, а также предоставить подтверждающие документы.

Бесплатная парковка

Люди с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающие их водители смогут бесплатно парковаться в любом городе. С 1 июля 2020 года не нужно получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку — информацию о транспорте возьмут из федерального реестра на основании ранее поданного заявления.

Чтобы оформить это право, нужно написать заявление в ближайшем отделении МФЦ.

Также при обращении за другими мерами соцподдержки и госуслугами инвалидам больше не нужно каждый раз подтверждать свой статус бумажной справкой.

Средства технической реабилитации

В ноябре ГД приняла закон, который предоставляет инвалидам право получать технические средства реабилитации без привязки к месту жительства.

Теперь инвалид может по месту пребывания, оформив временную регистрацию, бесплатно получить собаку-проводника, инвалидную коляску, протез или слуховой аппарат.

Услугу можно получить через МФЦ, по почте или на официальном сайте ФСС.

Культурная жизнь

В марте ГД приняла закон, согласно которому за отказ инвалиду на коляске посетить концерт или ресторан будут штрафовать.

Закон вводит административную ответственность за отказ потребителю в доступе к товарам, работам и услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья или возрастом.

Ответственность не будет распространяться на законодательно зафиксированные случаи, когда такое ограничение допустимо в целях безопасности.