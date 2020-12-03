Расширил ипотечные льготы для многодетных Мишустин. На что можно потратить 450 тыс. рублей?

Законопроект расширяет возможности одной из самых востребованных мер социальной поддержки — льгот по ипотеке для семей с тремя и более детьми.

Кабмин расширит возможности ипотечных льгот для многодетных семей

Многодетные семьи, где три ребёнка и более, смогут использовать ипотечные льготы для покупки квартиры в строящемся доме и для ремонта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 3 декабря.

«Рассмотрим сегодня законопроект, который расширяет возможности одной из самых востребованных мер социальной поддержки — льгот по ипотеке для семей с тремя и более детей», — сказал он на заседании кабмина.

Мишустин напомнил, что многодетные семьи могут получить от государства до 450 тысяч рублей для погашения жилищного кредита. Такой льготой воспользовались около 50 тысяч семей.

«Теперь многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива», — пояснил глава кабмина.