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Как загадать желание 4 декабря на введение в храм Пресвятой Богородицы, чтобы оно точно исполнилось

09:33 04.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Эксперт уверяет, что не случайно 4 декабря вошло в историю эзотерики, как день исполнения мечты. Загаданное 4 декабря желание «железно» сбудется, уверяет эзотерик Михаил.

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Праздник введение в храм Пресвятой Богородицы имеет тайный смысл, который поможет изменить судьбу

Праздник введение в храм Пресвятой Богородицы имеет тайный смысл, который поможет изменить судьбу.

4 декабря верующие отмечают праздник введение в храм Святой Богородицы. Его история прошла века, а суть в том, что именно на четвёртый день зимы родители будущей Богоматери Марии, Анна и Иоаким, привели дочку в храм. С этого момента Мария получила опеку Всевышнего и его благословение. Пока верующие чтят традиции и празднуют, эзотерик Михаил раскрыл тайный смысл даты.

В символьной эзотерике «четыре» это число целостности, единства и солидарности. Эксперт уверяет, что не случайно 4 декабря вошло в историю эзотерики, как день исполнения мечты. Загаданное 4 декабря желание «железно» сбудется, уверяет эзотерик Михаил.

«Для этого важно провести лёгкий ритуал. Стоит поверить в мечту, загадать желание и записать его на листе белой бумаги. Особенно помешают листы с полосами или квадратами — это блоки на реализацию. После написания желания. Нужно его прочесть около свечи, цвет оптимально взять красный или жёлтый. После положить лист в конверт и отправить по почте без адреса», — подчёркивает Михаил. Если провести ритуал именно 4 декабря, то загаданное желание «железно» сбудется. Усилит энергию мечты особенное время его проведения — это до обеда.

Таким образом, человек указывает Вселенной, что желание для него важное, и замедления в его реализации не нужны. Если же одного желания нет, то не стоит загадывать наугад. Это может «повредить» канал везения и лишить оставить человека «с носом». От последствий трудно будет отойти, поскольку это может задеть работу, отношения и личность.

Источник: vistanews.ru

4 декабря 2020 Введение в храм Пресвятой Богородицы желание загадать желание праздник
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