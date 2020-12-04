Какие выплаты будут у пенсионеров и инвалидов в декабре 2020 года?

Выплаты проиндексируют тем, кто получает государственные пенсии. Сумма увеличится на 1,3 процента, однако, суммарная индексация составит 4,3 процента.

Работающим пенсионерам сейчас производят выплаты, в которых не учтены все имевшие место индексации

Многим пенсионерам можно рассчитывать на получение повышенных выплат уже с 1 декабря уходящего года. О запланированной правительством РФ индексации и об иных предстоящих новшествах для российских пенсионеров – в материале информационного портала «Пронедра».

Выплаты проиндексируют тем, кто получает государственные пенсии. Сумма увеличится на 1,3 процента, однако, суммарная индексация составит 4,3 процента. Получателями государственных пенсий являются в России ветераны ВОВ, участники боевых действий, инвалиды и их дети (в ряде случаев), граждане, пострадавшие от радиации, а также некоторые иные лица. Указанным категориям граждан можно рассчитывать на повышение получаемых выплат уже с декабря.

Выплаты пенсионерам и инвалидам повысят в декабре 2020 года

С 1 декабря проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров. Кроме того, вырастет прожиточный минимум (ПМ) в регионах.

Неработающим пенсионерам с доходами ниже действующего в субъекте проживания ПМ можно рассчитывать на получение доплат из региональных бюджетов.

Прожиточный минимум пенсионеров

Уточним, что ПМ в различных субъектах РФ привязан к установленному главой государства федеральному ПМ, а также к ПМ регионального уровня. Расчет этого показателя осуществляют власти российских субъектов.

Действующее в нашей стране законодательство предусматривает, что региональный ПМ не должен быть ниже, чем федеральный. В расчет берут при этом показатель, который выше.

Квартальные региональные доплаты в России вырастут

Изменятся также квартальные региональные доплаты, устанавливаемые властями ряда российских субъектов для одиноких и малообеспеченных неработающих пенсионеров. Раньше прибавка достигала двух тысяч, а с декабря уходящего года она будет составлять 3 150 руб.

Деньги, поступающие на специальные карты, пожилым гражданам разрешено тратить на продукты, однако, перечень торговых точек, в которых им можно отовариваться, строго ограничен. Ожидается, что уже в обозримой перспективе на получение квартальных доплат смогут рассчитывать все без исключения нуждающиеся пенсионеры в каждом субъекте нашего государства.

Как индексируют пенсию при увольнении?

Работающим пенсионерам сейчас производят выплаты, в которых не учтены все имевшие место индексации. Однако, спустя три месяца после увольнения гражданину полагается полный размер пенсии – выплачивают, в том числе, и компенсации за истекший трехмесячный срок.

Если впоследствии пенсионер снова трудоустроится, его пенсия не уменьшится — ему будут положены выплаты с учетом всех индексаций, которые были проведены ранее.