Теплые поздравления в День объятий 4 декабря 2020 года

Не бойтесь обнять, просто так, от души, ведь Ваши объятия, так хороши!

День объятий - 4 декабря 2020 года

Источником возникновения какой-либо традиции или праздника может стать не только радостное событие. Вот и день объятий возник немного странно. По одной из версий молодой человек по имени Хуан в середине 70-х годов прилетел в Сидней, а так как у него была не лучшая пора в жизни, и в Сиднее его никто не встречал, ему стало грустно. Он написал плакат с надписью «Объятия бесплатно» и встал с ним около здания аэровокзала. Сначала люди недоумевали, но потом к нему подошла женщина и сказала, что осталась одна и ей очень надо чтобы ее кто-нибудь обнял... Этот момент пожил начало движению объятий в Австралии, а потом традиция перекинулась и в Европу. Считается, что в этот день 21 января можно обнимать совершенно незнакомых людей, обмениваясь с ними душевным теплом. День 21 января отмечается как Национальный день объятий, а 4 декабря имеет статус международного праздника.

***

В День объятий пожелаю



Обниматься каждый день.Это действие простоеМожет вылечить мигрень.

«Обнимашки» пусть согреют,

Отведут от вас беду,

Настроение поднимут,

Дарят радость, теплоту.

Пусть гормон повысят счастья



Вам объятия всегда,Крепость рук родных, любимыхНе подводит никогда.

***

С днем объятий поздравляю!

Крепко-крепко обнимаю.

И хочу я пожелать

Часто к сердцу прижимать

Дорогих тебе людей.

Сразу станет всем теплей.

Это лучшее лекарство

От хандры — всегда бесплатно!

***

В День объятий свою нежность

И заботу прояви.

И того, кто сердцу дорог,



Крепко-крепко обними.

Пусть согреет в мире сером

В миг холодных, дерзких вьюг

Доброе прикосновение

Ласковых, любимых рук.

***

Стремитесь дарить теплоту Ваших рук,

Чтоб слышен от радости сердца был стук.



Дарите друг другу объятья свои —Цените частичку нежнейшей любви!

Делитесь друг с другом своей теплотой,

Душевной идиллией и красотой...

Дарите друг другу своё: понимание,

Заботу и нежность, улыбку, внимание!

Не бойтесь обнять, просто так, от души,

Ведь Ваши объятия, так хороши —



В них: сила, тепло, вдохновение, свет,Что сможет всегда уберечь Вас от бед!

***

В прекрасный праздник — день объятий

Желаю искренних симпатий

Как можно больше испытать,

Добрее, мягче, лучше стать.

Друг с другом чаще обниматься,



В любви и в радости купаться,Не ссориться и не ворчать,От жизни счастье получать.

***

Я от души хочу тебя сейчас обнять,

И подарить тебе приятные мгновения,

Со всей любовью, крепко так прижать,

Чтоб ощущать твое сердцебиение!

Со всею страстью, нежностью, теплом

Я обниму тебя сегодня, в день объятий,

И станет ярче мир, наполнится добром,

И каждый миг будет немыслимо приятен!

***

Поздравленья принимай,

Шире руки расставляй.

Обнимашки принимай,



В день объятий — обнимай!

***

С днем объятий, дивным днем

Вас сердечно поздравляю

И, конечно, безусловно,

Вас покрепче обнимаю.

Пусть всегда вас греют руки

Тех, кто дорог и любим,



Вы частичку сердца нежноКаждый раз дарите им.

Пусть объятия вас закроют

От печалей и обид,

Рук размах пускай любимых

Будет вам всегда открыт.

***

Я сегодня всех обнимаю,



Рядом кто и далеко,Лучше праздника, чем этот, не знаю,Ведь он дарит людям добро.

В суете каждодневных будней

Нам объятий всем не хватает.

Это сделать совсем ведь не трудно,

Ничего нет проще, я знаю.

Прижимайте родных и любимых,



В этот день и любой другой,Это даст им душевной силыИ принесёт внутренний покой.

***

Тебя я обнимаю,

Дарю свое тепло,

От всей души желаю,

Во всем чтоб повезло.

И чтоб за чаю чашкой

Печаль ушла скорей,

И много обнимашек

Согрели в этот день.

Источник: pozdravok.ru