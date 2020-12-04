3 дня силы в декабре 2020 года. Как не упустить шанс и изменить жизнь уже в первую магическую дату - 4 декабря

Дни силы в декабре 2020

Астролог Лилия Любимова назвала 3 дня силы в декабре 2020 года. Что стоит сделать в это время и от чего беречься, узнаем ниже.

4 декабря. 19-й лунный день. Коридор затмений. Несмотря на сложный лунный день, символом которого является Паук, плетущий паутину, все равно отнесем его к сильным дням. Все сложные лунные дни идеально подходят для очищения, детокса и голодания. Это лучший день месяца для старта диеты, разгрузки и очистительных процедур. День с тяжелой энергетикой. Всё внимание сегодня к Белой Луне. Именно она — точка примирения конфликтующих планет. Белая Луна связана с любовью, прощением, светом и добром. Также это прекрасный день и для ментальной диеты, внутреннего очищения, обдумывания поступков, отпускания обид, избавления от дурных мыслей. День идеально подходит для трансформации застарелых обид в любовь, работы с внутренней тревогой. Хорошо зажечь свечу и обойти с ней дом, тем самым очистив его от негатива.

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22-й лунный день. Символ — Слон Ганеша или Ключ от всех дверей. Срединная точка между затмениями. Один из дней, когда можно расслабиться. Срединная точка — это точка свободы, когда делаю, что хочу и ничего за это не получаю. Это прекрасное время для исправления ошибок. Шанс попробовать еще раз. Но не вернуть прошлое, а начать заново с чистого листа. Хороший день для любовной магии и для привлечения денежной энергии.7-й лунный день. Символ — Жезл, Роза ветров. День зимнего солнцеворота. Начинается движение к свету. Это прекрасный день для построения долгосрочных планов. Хорошо помечтать о будущем. Но мечты должны быть поддержаны четкостью и конкретикой. Если мечтаете — продумайте детали. А лучше записать список планируемого на бумаге или в ежедневник, очертив конкретные сроки. Приветствуется составление карты желаний романтическо-практического характера. Только постарайтесь в карте желаний все конкретизировать. Например, если это касается будущего партнера, то продумайте все до цвета глаз; если это новая должность, то не забудьте про обстановку в офисе и т. д.