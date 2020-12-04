Достоверный гороскоп на каждый месяц 2021 года

2021 год — время динамики и серьезных изменений. Старайтесь избавляться от беспокойства и бороться с вредоносными установками.

2021 год — время динамики и серьезных изменений

Гороскоп по месяцам поможет вам узнать, какое время благоприятно, а когда лучше проявлять осторожность. Астрологи рассказали о том, чего можно ожидать от ночных светил в любой месяц 2021 года.

2021 год — время динамики и серьезных изменений. Старайтесь избавляться от беспокойства и бороться с вредоносными установками. Негативные мысли будут очень сильно тормозить достижение успеха.

Январь

Первый месяц идеально подойдет для размеренной работы и отдыха. В это время нужно следовать за внутренним голосом и полагаться на ощущения. При упадке сил сначала лучше восстановиться, а уже потом направиться за звездами к своей мечте.

Февраль

Первая половина месяца будет сложной и непредсказуемой, особенно для Знаков стихии Воды: Рыб, Раков и Скорпионов. Что касается второй половины февраля, то в это время начнется период спокойствия планет и прямого движения всех ночных светил. Наиболее благополучный период наступит с 21 февраля.

Март

Удачным обещает быть и весь март. Всем Знакам Зодиака без исключения будет чаще везти, причем даже в делах, которые нельзя назвать основными. Можно начинать новые проекты, браться за что-то необычное, менять работу или обстановку. Также астрологи советуют начинать ремонт, переезжать, делать покупки.

Апрель

В конце апреля закончится самое яркое и позитивное время 2021 года. 27 апреля ретроградным станет Плутон. В связи с этим наступит период так называемого коллективного диссонанса, когда люди начнут медленно отдаляться друг от друга.

Май

Май будет спокойным временем, хоть и не самым простым. В конце весны благоприятно заниматься домашними делами, стремиться к поиску компромиссов с близкими. 26 числа наступит полное лунное затмение, которое может изменить ход жизни.

Июнь

В июне ожидаются большие изменения, причем многие из них окажутся непредсказуемыми. Лето начнется с постоянной суеты, неурядиц дома и на работе. Астрологи и эксперты советуют остерегаться ссор и конфликтов. Будьте спокойнее и рассудительнее, особенно в затмение 10 числа.

Июль

Второй и самый жаркий месяц лета укажет нам путь к богатству. Нужно прислушиваться к интуиции и почаще заниматься самоанализом. Астрологи советуют в июле доводить все дела до завершения и не бояться трудностей.

Август

Август — переломный момент 2021 года. Для многих людей в это время определится основной вектор дальнейшего развития. Мир войдет в противоречивый момент, когда все происходящее вокруг нельзя считать отражением реальности. Всем счастливчикам лучше быть осторожнее, а невезучим людям желательно ждать позитивных изменений.

Сентябрь

В сентября труднее всего придется фиксированным и кардинальным Знакам Зодиака. В целом время окажется неблагоприятным в сфере отношений. Возможны любовные треугольники.

Октябрь

Опасайтесь в октябре трех вещей: рисков, искушений и скептицизма. Из этой троицы самыми опасными станут сомнения. Люди, которые не верят в себя и сомневаются в своем успехе, станут аутсайдерами. В октябре не нужно слишком остро реагировать на критику в свой адрес.

Ноябрь

Ноябрь — очень удачное время для всех влюбленных. В этом месяце можно смело заниматься совместными делами, отправляться в путешествия, заключать брак, переводить отношения на новый уровень.

Декабрь

Декабрь — самый благоприятный период для финансовой активности, работы, начала новых дел и завершения старых. Особенно важно сфокусироваться на текущем моменте, избавившись от мыслей о прошлом или будущем. Большая удача ждет уверенных в себе людей, которые знают, чего хотят.

Не забывайте о ретроградных планетах и о затмениях 2021 года. Это ключевые астрологические события. Помните, что каждый день уникален по-своему, но сделать его лучше под силу лишь вам.

Источник: dailyhoro.ru