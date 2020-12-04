Китайский Новый год: Как встречать 2021 год Быка, что можно и нельзя делать?

Приближается Китайский Новый год, поэтому важно запрограммировать себя на успех

Как известно, время празднования Нового года в Китае отличается от нашего. Разбираемся, как и когда правильно встретить год Быка.

Приближается Китайский Новый год, поэтому важно запрограммировать себя на успех. Позитивные мысли в любой переходный период очень важны, потому что они позволяют сохранять оптимизм, притягивать везение и не фокусироваться на неприятностях. Новый год — время очищения от всего лишнего.

Когда будет Китайский Новый год

Новый год в Китае отмечается каждый год в разное время. Все потому, что он очень тесно связан с лунным календарем и зимним солнцестоянием. Новый год в китайской культуре всегда приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Переход к году Быка в этот раз произойдет в пятницу 12 февраля в 0:03 по московскому времени. Это очень хорошая новость, потому что любителям отмечать Китайский Новый год можно будет отметить праздник как в четверг ночью, так и перенести его на пятницу, ведь фактически новый год Быка наступит именно в этот день.

Как встречать год Быка

Каждый Новый год для жителей Поднебесной — это большое событие и самый важный праздник, поэтому они встречаются со своей семьей дома. Бык и сам по себе не любит шумные вечеринки вне дома, поэтому 12 февраля лучше отметить праздник с друзьями и близкими, в домашней обстановке, за настольными играми и весельем.

Более того, выход из дома и посещение людных мест — не самая лучше идея в период бушующего вируса, который уже изрядно успел всем надоесть. Очень важно в этот день заниматься домашними делами, работой. Нельзя лениться и перекладывать ответственность на других людей.

В день встречи года Быка восточные мудрецы советуют не украшать дом излишне вычурно. Нужно, чтобы украшения были сдержанными, как и одежда, в которой будут встречать этот год люди. 2021 год пройдет под управлением стихии Металла. Это значит, что на ёлке должно быть больше серебристых и золотистых украшений. Главные цвета года — белый, серый, металлик. В эти цвета можно одеваться 12 февраля, чтобы привлечь больше удачи.

Что касается застолья, то Бык не одобряет обилие алкогольных напитков. Эксперты советуют уделить внимание молочным продуктам и десертам — мороженому, тортам. Главные блюда могут содержать мясо и рыбу.

Не забывайте о подарках в этот день. Детям лучше подарить что-то для физического или умственного развития: велосипед, книги, шахматы и так далее. Второй половинке можно подарить простой, но функциональный презент. Бык относительно скромен, поэтому большие и дорогостоящие подарки будут не самым лучшим вариантом.

Ознакомьтесь также с тем, что нам готовит главный символ 2021 года. Для многих из нас год Быка станет временем озарений и глобальных благоприятных изменений. Нужно лишь верить в себя.

Источник: dailyhoro.ru