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Как сделать WhatsApp безопасным, объяснил эксперт. Нужно изменить три настройки

08:15 04.12.2020 Фото: pixabay
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Даже если злоумышленник завладеет данным СМС-сообщением, ему не удастся войти в ваш аккаунт благодаря шестизначному коду, который нужно ввести дополнительно.

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Даже если злоумышленник завладеет данным СМС-сообщением, ему не удастся войти в ваш аккаунт благодаря шестизначному коду, который нужно ввести дополнительно.
Автор Forbes Зак Доффман рассказал, какие настройки в WhatsApp нужно изменить для безопасного пользования мессенджером.
Избежать взлома с помощью захвата СМС-аккаунта поможет "двухшаговая проверка", позволяющая ввести в приложении шестизначный код. Данную функцию можно включить, зайдя в настройки WhatsApp, а затем в "учетную запись", где будет пункт "двухшаговая проверка".
"Это не тот код, который присылает вам WhatsApp, когда вы устанавливаете приложение на новый телефон и регистрируетесь в нем", — пишет Доффман.
Даже если злоумышленник завладеет данным СМС-сообщением, ему не удастся войти в ваш аккаунт благодаря шестизначному коду, который нужно ввести дополнительно.
В приложении также лучше отключить функцию автоматического сохранения полученных фото и видео. Для этого нужно зайти в настройках в раздел "чаты" и отключить пункт "автоматически сохранять полученные фото и видео в фотопленку" на iPhone или "видимость медиа" на Android. Это позволит избежать автоматического скачивания файлов с вредоносным ПО на телефон.
Третий пункт настроек WhatsApp необходим для защиты конфиденциальности. Зайдите в настройки, затем "учетная запись" и "конфиденциальность". Здесь можно установить круг лиц, которые могут видеть ваш аккаунт, фото и информацию о том, когда вы в последний раз были в сети, а также ограничить круг лиц, которые могут добавить вас в группу. Это поможет не допустить добавления вашего аккаунта в группу злоумышленниками с целью отправки вредоносных файлов на смартфон.
Автор статьи также не рекомендует владельцам iPhone использовать облачные платформы Apple или Google при резервном копировании данных. При таком копировании переписки пользователь теряет сквозное шифрование. К данным смогут получить доступ Apple или Google, если этого потребуют правоохранительные органы.
Историю переписки можно перенести на новый iPhone с помощью функции прямой передачи Apple. Для отключения резервного копирования на облако зайдите в настройки, затем "чаты" и "резервная копия".
WhatsApp мошенники
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