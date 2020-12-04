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Назван самый вирусный ролик за 2020 год в соцсети TikTok. Короткое видео на 245 млн просмотров

09:00 04.12.2020 Фото: pixabay
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Популярность к ней пришла менее чем за месяц.

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Популярность к ней пришла менее чем за месяц.

Короткий ролик с девушкой по имени Белла Порч (Bella Poarch), в котором она кивает в такт песне M to the B, стал главным вирусным видео в соцсети TikTok за 2020 год. Об этом сообщается на сайте компании.

Благодаря публикации, Порч обрела популярность, набрала миллионы просмотров и запустила челлендж, участники которого повторяли движения девушки.

Популярность к ней пришла менее чем за месяц: в конце июля на нее были подписаны около миллиона человек, в настоящее время число ее подписчиков выросло до 45,5 миллиона.

За видео Порч по популярности следует ролик тиктокера с ником 420Doggface208. Он снял себя во время поездки на скейтборде с бутылкой сока в руках под песню Dreams группы Fleetwood Mac. Тройку замыкает блогерша Кейтлин Райли (Caitlin Reilly) с пародией на «того самого коллегу по работе, которого все ненавидят» во время общения в Zoom.

TikTok стал крайне популярен в период пандемии. Итоговый рейтинг составлялся не только на основе просмотров, но и с учетом показателя влияния на аудиторию.

TikTok видео просмотры топ
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