04.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Прошли тест на знание истории Великой Отечественной войны депутаты Думы

09:30 04.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Принять участие в тесте может любой желающий на одной из 25 тыс. площадок по всей России. Пройти тест также можно в онлайн-формате.

% name% title
Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" проходит 3 декабря, в День Неизвестного Солдата

По словам главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, количество участников акции растет, а само тестирование подогревает интерес проверить свои знания.
Депутаты Госдумы в четверг приняли участие в международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны". Нижняя палата традиционно выступает площадкой для написания теста.

"Тест по истории Великой Отечественной войны - мероприятие, которое не может бесследно исчезнуть и бесследно пройти. Потому что это является историческим просвещением нашей молодежи", - отметил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин перед написанием теста.

Он привел статистику, согласно которой средний балл ЕГЭ по истории немногим превышает 50 баллов. Похожая картина, по его словам, сложилась и по итогам тестирования на знание истории Великой Отечественной войны в прошлом году: средний балл составил 20 из 40 возможных.

"Это как раз говорит о том, что... россияне нашу историю, нашу историческую действительность знают на 50%. Это, конечно, очень плохо", - подчеркнул Пайкин. Он отметил, что именно знание истории, "память об ошибках, преступлениях, трагедиях прошлого позволит не допустить их в будущем".

По его словам, количество участников акции растет, а само тестирование подогревает интерес проверить свои знания. "Тест мотивирует школьников, наше подростковое поколение, студентов и взрослых обратиться к истории, погрузиться в нее", - подчеркнул Пайкин.

Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" проходит 3 декабря, в День Неизвестного Солдата. Принять участие в тесте может любой желающий на одной из 25 тыс. площадок по всей России. Пройти тест также можно в онлайн-формате.

Источник: ТАСС

война. история память
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Проходили тест?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сегодня, 4 декабря День заказов подарков и написания писем Деду Морозу
10:20 04-12-2020
Сегодня, 4 декабря День заказов подарков и написания писем Деду Морозу
БердскОтремонтируют жуткие инфекционное и хирургическое отделения в ЦГБ Бердска. Когда построят новую "скорую", стало известно
10:15 04-12-2020
Отремонтируют жуткие инфекционное и хирургическое отделения в ЦГБ Бердска. Когда построят новую
Обновил трехмесячный максимум к доллару курс рубля
10:15 04-12-2020
Обновил трехмесячный максимум к доллару курс рубля
БердскЗакрываются классы в школах на карантин из-за COVID-19 в Бердске. Названо новое число зараженных педагогов и учеников за сутки на 4 декабря
10:11 04-12-2020
Закрываются классы в школах на карантин из-за COVID-19 в Бердске. Названо новое число зараженных педагогов и учеников за сутки на 4 декабря
БердскЖуткое число новых зараженных COVID-19 за сутки на 4 декабря назвали в Бердске
10:05 04-12-2020
Жуткое число новых зараженных COVID-19 за сутки на 4 декабря назвали в Бердске
Электронная запись на вакцинацию от коронавируса стартовала в Москве
10:04 04-12-2020
Электронная запись на вакцинацию от коронавируса стартовала в Москве
Предотвратил возможные аварии семи ракет "Союз-2" Роскосмос
10:00 04-12-2020
Предотвратил возможные аварии семи ракет
Можно ли работать в большой праздник Введение Богородицы 4 декабря 2020 года? Все запреты Великого православного дня
09:50 04-12-2020
Можно ли работать в большой праздник Введение Богородицы 4 декабря 2020 года? Все запреты Великого православного дня
Благоустройство и круглогодичное обслуживание мест захоронений с "БМЗ"
09:49 04-12-2020
Благоустройство и круглогодичное обслуживание мест захоронений с
Снова трясет: Землетрясение в 7 баллов распространилось на многие километры
09:47 04-12-2020
Снова трясет: Землетрясение в 7 баллов распространилось на многие километры