Прошли тест на знание истории Великой Отечественной войны депутаты Думы

Принять участие в тесте может любой желающий на одной из 25 тыс. площадок по всей России. Пройти тест также можно в онлайн-формате.

Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" проходит 3 декабря, в День Неизвестного Солдата

По словам главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, количество участников акции растет, а само тестирование подогревает интерес проверить свои знания.

Депутаты Госдумы в четверг приняли участие в международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны". Нижняя палата традиционно выступает площадкой для написания теста.

"Тест по истории Великой Отечественной войны - мероприятие, которое не может бесследно исчезнуть и бесследно пройти. Потому что это является историческим просвещением нашей молодежи", - отметил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин перед написанием теста.

Он привел статистику, согласно которой средний балл ЕГЭ по истории немногим превышает 50 баллов. Похожая картина, по его словам, сложилась и по итогам тестирования на знание истории Великой Отечественной войны в прошлом году: средний балл составил 20 из 40 возможных.

"Это как раз говорит о том, что... россияне нашу историю, нашу историческую действительность знают на 50%. Это, конечно, очень плохо", - подчеркнул Пайкин. Он отметил, что именно знание истории, "память об ошибках, преступлениях, трагедиях прошлого позволит не допустить их в будущем".

По его словам, количество участников акции растет, а само тестирование подогревает интерес проверить свои знания. "Тест мотивирует школьников, наше подростковое поколение, студентов и взрослых обратиться к истории, погрузиться в нее", - подчеркнул Пайкин.

Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" проходит 3 декабря, в День Неизвестного Солдата. Принять участие в тесте может любой желающий на одной из 25 тыс. площадок по всей России. Пройти тест также можно в онлайн-формате.

Источник: ТАСС