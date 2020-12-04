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Пообещал публично привиться от коронавируса Байден

11:30 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее экс-президент США Барак Обама также пообещал привиться от коронавируса в прямом эфире.

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Байден пообещал публично привиться от коронавируса

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден пообещал публично привиться от коронавируса. Об этом сообщает CNN.

По словам Байдена, после того, как директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи признает безопасность средства от вируса, он с радостью опробует его. Демократ отметил, что американцы теряют веру в эффективность вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что бывшие американские лидеры, которые заявили о готовности привиться, подали пример того, как надо поступать.

Ранее экс-президент США Барак Обама также пообещал привиться от коронавируса в прямом эфире. Свое намерение сделать прививку от вируса также высказали бывшие главы государства Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия Джозеф Байден
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