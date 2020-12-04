04.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Предложили сажать за кражу данных о клиентах на 20 лет банки России

13:45 04.12.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Согласно действующему законодательству, сбор данных, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, наказывается штрафом до 500 тыс. рублей.

% name% title
Российские банки предложили ужесточить наказание за кражу данных о клиентах

По данным издания, участники рынка выступили с предложением лишать свободы на срок до 10-20 лет за незаконный доступ к банковской тайне.
Российские банки предлагают ужесточить наказание за кражу и разглашение сведений, которые являются банковской тайной. Планируется подготовить соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ, сообщает в пятницу издание РБК.

Предложение ужесточить наказание обсуждалось 3 декабря на встрече в Ассоциации банков России (АБР), отмечает РБК. Участники рынка выступили с предложением лишать свободы на срок до 10-20 лет за незаконный доступ к банковской тайне, максимальный срок наказания пока еще обсуждается. "Действующее [в настоящее время] наказание несоразмерно с ущербом, который оно [разглашение таких сведений] влечет", - сообщил изданию вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, законопроект будет разработан в ближайшее время.

Планируется внести изменения в ст. 183 УК РФ, которая предусматривает наказание за незаконное получение и разглашение информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также прописать в УК определения "неправомерного доступа" и "незаконного сбора" банковских данных.

"Необходимо отделить понятие "банковская тайна" от других тайн, потому что получение именно этой информации носит массовый характер: сейчас в русскоязычной части даркнета (скрытый сегмент интернета - прим. ТАСС) зарегистрированы почти 2 млн покупателей, которые хотят получить доступ к банковской тайне", - пояснил Войлуков.

В ЦБ РФ поддержали инициативу кредитных организаций. "В то же время инициатива участников рынка требует глубокой юридической проработки", - сообщил изданию представитель регулятора.

Действующие нормы
Согласно действующему законодательству, сбор данных, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, наказывается штрафом до 500 тыс. руб. или равным годовому доходу осужденного, исправительными работами на срок до 1 года, принудительными работами на срок до 2 лет или же лишением свободы на срок до 2 лет.

Незаконные разглашение и использование таких сведений без согласия их владельца лицом, которому такая информация была доверена или стала известна по службе или работе, наказываются штрафом до 1 млн руб. или в размере заработной платы за период до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, исправительными работами на срок до 2 лет, принудительными работами на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок. Если же такие действия были совершены из корыстной заинтересованности, максимальное наказание может составить 5 лет лишения свободы, а если они повлекли тяжкие последствия, осужденному грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник: ТАСС

банк кража данных персональные данные
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не слишком большой срок?

Аноним, 04 декабря 2020 14:15
Когда вы приходите в банк, частную клинику, устроится на работу и еще куда, то вы заполняете анкету и подписываете договор о праве передачи информации третьим лицам. Обычно этот пункт присутствует сейчас везде, в договоре платных услуг, договор о достоверности информации. И это везде сейчас, люди подписывают, иначе не получишь услугу и.тд.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рассказал о допросе и обыске задержанный в Латвии журналист Андрей Яковлев
15:00 04-12-2020
Рассказал о допросе и обыске задержанный в Латвии журналист Андрей Яковлев
БердскКакими будут новогодние утренники в пандемию 2020 в школах и детских садах Бердска?
14:56 04-12-2020
Какими будут новогодние утренники в пандемию 2020 в школах и детских садах Бердска?
Пьяный хулиган разделся и угрожал заморозить себя до смерти у аптеки в Новосибирске
14:50 04-12-2020
Пьяный хулиган разделся и угрожал заморозить себя до смерти у аптеки в Новосибирске
Супруги-аферисты похищали деньги через сайт-двойник одного из банков Новосибирска
14:45 04-12-2020
Супруги-аферисты похищали деньги через сайт-двойник одного из банков Новосибирска
Сможет ли «Унион» взять реванш у «Герты» за майский разгром? Прогноз на матч
14:34 04-12-2020
Сможет ли «Унион» взять реванш у «Герты» за майский разгром? Прогноз на матч
Скончались от коронавируса 7 пациентов за сутки на 4 декабря в Новосибирской области
14:31 04-12-2020
Скончались от коронавируса 7 пациентов за сутки на 4 декабря в Новосибирской области
Назвали главную угрозу американскому господству США. И это не Россия
14:30 04-12-2020
Назвали главную угрозу американскому господству США. И это не Россия
Нашли 176 зараженных COVID-19 за сутки на 4 декабря в Новосибирской области
14:24 04-12-2020
Нашли 176 зараженных COVID-19 за сутки на 4 декабря в Новосибирской области
Путинские выплаты в декабре: кто и в каком размере получит поддержку на детей с 1 декабря 2020 года
14:20 04-12-2020
Путинские выплаты в декабре: кто и в каком размере получит поддержку на детей с 1 декабря 2020 года
Могут снова открыть фудкорты и кино в ТРЦ Новосибирской области. Работать они будут по новым правилам
14:15 04-12-2020
Могут снова открыть фудкорты и кино в ТРЦ Новосибирской области. Работать они будут по новым правилам