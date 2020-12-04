Предложили сажать за кражу данных о клиентах на 20 лет банки России

Российские банки предложили ужесточить наказание за кражу данных о клиентах

По данным издания, участники рынка выступили с предложением лишать свободы на срок до 10-20 лет за незаконный доступ к банковской тайне.

Российские банки предлагают ужесточить наказание за кражу и разглашение сведений, которые являются банковской тайной. Планируется подготовить соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ, сообщает в пятницу издание РБК.

Предложение ужесточить наказание обсуждалось 3 декабря на встрече в Ассоциации банков России (АБР), отмечает РБК. Участники рынка выступили с предложением лишать свободы на срок до 10-20 лет за незаконный доступ к банковской тайне, максимальный срок наказания пока еще обсуждается. "Действующее [в настоящее время] наказание несоразмерно с ущербом, который оно [разглашение таких сведений] влечет", - сообщил изданию вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, законопроект будет разработан в ближайшее время.

Планируется внести изменения в ст. 183 УК РФ, которая предусматривает наказание за незаконное получение и разглашение информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также прописать в УК определения "неправомерного доступа" и "незаконного сбора" банковских данных.

"Необходимо отделить понятие "банковская тайна" от других тайн, потому что получение именно этой информации носит массовый характер: сейчас в русскоязычной части даркнета (скрытый сегмент интернета - прим. ТАСС) зарегистрированы почти 2 млн покупателей, которые хотят получить доступ к банковской тайне", - пояснил Войлуков.

В ЦБ РФ поддержали инициативу кредитных организаций. "В то же время инициатива участников рынка требует глубокой юридической проработки", - сообщил изданию представитель регулятора.

Действующие нормы

Согласно действующему законодательству, сбор данных, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, наказывается штрафом до 500 тыс. руб. или равным годовому доходу осужденного, исправительными работами на срок до 1 года, принудительными работами на срок до 2 лет или же лишением свободы на срок до 2 лет.

Незаконные разглашение и использование таких сведений без согласия их владельца лицом, которому такая информация была доверена или стала известна по службе или работе, наказываются штрафом до 1 млн руб. или в размере заработной платы за период до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, исправительными работами на срок до 2 лет, принудительными работами на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок. Если же такие действия были совершены из корыстной заинтересованности, максимальное наказание может составить 5 лет лишения свободы, а если они повлекли тяжкие последствия, осужденному грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник: ТАСС