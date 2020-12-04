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Начали прием пациентов в Степанакерте военные медики из России

13:00 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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Медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа ранее был переброшен самолетами Ил-76 из Хабаровска в Армению.

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Российские военные медики начали прием пациентов в Степанакерте

В Минобороны РФ также сообщили, что российские анестезиологи-реаниматологи оказывали помощь своим коллегам в работе с тяжелым пациентами в реанимационном отделении городской больницы.
Медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа начал прием населения в Степанакерте. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В течение дня российские военные медики приняли около 40 местных жителей. Консультирование, осмотр и квалифицированная медицинская помощь оказывались терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами", - сказали в военном ведомстве.

Кроме того, российские анестезиологи-реаниматологи оказывали помощь своим коллегам в работе с тяжелым пациентами в реанимационном отделении городской больницы Степанакерта.

Медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа ранее был переброшен самолетами Ил-76 из Хабаровска в Армению. В его состав вошли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.

военный конфликт миротворцы Нагорный Карабах
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