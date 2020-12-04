Подарят фруктово-овощные корзины людям с ограниченными возможностями здоровья в Бердске

Побывавший на одной из праздничных встреч депутат Николай Машкарин восхитился необыкновенной силой духа людей с ограниченными возможностями здоровья, их целеустремленностью, умением добиваться успехов в сложнейших условиях.

Фруктово-овощные корзины подарят людям с ограниченными возможностями здоровья

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Николай Машкарин посетил праздничное мероприятие Всероссийского общества инвалидов и вручил подарки, сообщили в пресс-службе Заксобрания НСО.

1 декабря в Дзержинском районе стартовали мероприятия, посвященные декаде инвалидов. Побывавший на одной из праздничных встреч депутат Николай Машкарин восхитился необыкновенной силой духа людей с ограниченными возможностями здоровья, их целеустремленностью, умением добиваться успехов в сложнейших условиях.

Председателю местной организации Дзержинского района города Новосибирска Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Валентине Быковской законодатель вручил подарок и благодарственное письмо за чуткое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, оказание им всевозможной помощи и поддержку в трудную минуту, за доброту и отзывчивость. Кроме того, активистам общества инвалидов были вручены благодарственные письма за проводимую ими работу, весомый вклад в общественную жизнь района.

Члены общества инвалидов пожаловались на необходимость ремонта помещения, в котором располагается организация. Депутат принял к сведению и дал поручение спланировать мероприятия для решения вопроса.

«Добрый человек – это тот, кто любит людей и помогает им. Доброта – вещь удивительная. Она сближает, как ничто другое, она – тот язык, на котором с вами всякий захочет разговаривать. Доброта избавляет нас от одиночества, душевных ран и непрощенных обид», – отметил депутат.

В течение всей декады инвалидов, которая продлится до 10 декабря этого года, помощники депутата Николая Машкарина посетят семьи людей с ограниченными возможностями здоровья, поздравят с праздником и подарят фруктово-овощные корзины.

Источник: zsnso.ru