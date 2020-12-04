Розыск: сбежала в джинсовой куртке и кроссовках 15-летняя Виктория Неретина из приюта в Новосибирске. Ее ищут уже два месяца

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-15-69, 8-953-860-4425 или 02, 112.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-15-69, 8-953-860-4425 или 02, 112.

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется

Она была легко одета: в джинсовой куртке и кроссовках.

Полицейские ищут 15-летнюю Викторию Неретину. Девочка в конце сентября ушла из социального учреждения для несовершеннолетних в Кировском районе. Уже два месяца о ее местонахождении ничего неизвестно.

— Ее приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные темные. Она была одета в джинсовую куртку белого цвета с красными лампасами, джинсы черного цвета, кроссовки белые с черными вставками, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-15-69, 8-953-860-4425 или 02, 112.

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.