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Россия поддержала президента: Сколько процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

17:15 04.12.2020 Фото: кремлин.ру
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Всероссийский телефонный опрос проведен 27-29 ноября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов.

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Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос

Более половины россиян (60%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно данным исследования, скорее не доверяют ему - 30%, еще 10% затруднились ответить на вопрос.
По мнению 63% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 24% россиян. Затруднились ответить на вопрос 13%.

Всероссийский телефонный опрос проведен 27-29 ноября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Источник: РИА Новости

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