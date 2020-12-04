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Самолет Bellanca Viking экстренно сел на дорогу и столкнулся с автомобилем в США

17:19 04.12.2020 Фото: стоп-кадр
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Из-за инцидента движение на автомагистрали было нарушено. Точная причина происшествия не сообщается.

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В США самолет столкнулся с автомобилем после экстренной посадки на дорогу

Одномоторный самолет Bellanca Viking совершил экстренную посадку на автомагистраль в американском штате Миннесота и столкнулся с автомобилем, пострадавших нет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в среду вечером по местному времени на межштатной автомагистрали Interstate 35 недалеко от города Арден-Хилс.


"У небольшого самолета во время полета, судя по всему, отказал двигатель. Пилот совершил экстренную посадку на автомагистраль 35W. Сотрудники офиса шерифа прибыли на место происшествия, проверили всех участников, и к счастью, данных о ранениях не поступало", - говорится в заявлении сотрудников офиса шерифа округа Рамси.
Из-за инцидента движение на автомагистрали было нарушено. Точная причина происшествия не сообщается.

ДТП самолет экстренная посадка
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